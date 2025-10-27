快訊

苗栗房價領跑中部五縣市！3年漲27% 在地房仲曝三大關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
苗栗頭份街景。圖／中信房屋提供
苗栗頭份街景。圖／中信房屋提供

在科技題材的帶動下，中台灣房市能見度大幅提升，中信房屋研展室彙整實價登錄資料，近3年在中部五縣市中，以苗栗縣的平均房價漲幅最快，近3年漲幅高達27.2%，其次分別為彰化縣18.3%、南投縣13%、雲林縣10.7%、台中市10.4%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，中台灣過去以傳統產業為主，近年來隨著政府積極推動產業升級，加上大型建設項目的進駐，也給區域房市增添了不少想像空間，交易量能自然水漲船高。

莊思敏表示，中部地區交通網絡四通八達，南北往來便利，向來都是大型企業設廠的熱門之選，近年更因科技園區及台積電等重大投資進駐，帶動高科技產業群聚效應，不僅創造大量就業機會，也進一步推升區域居住需求，使整體房市表現相當亮眼。

儘管近期受川普關稅戰影響，傳統產業面臨一定壓力，市場上甚至傳出放無薪假的現象，導致買方轉趨觀望，房市也進入盤整期。不過，對自住型買方而言，這反而是積極看屋、大膽出價的好時機，因為此時屋主心態較易軟化，消費者更有機會以合理價格入手心儀物件。

對於苗栗縣平均房價漲幅領跑中部五縣市，中信房屋頭份建國加盟店店長蔡議鋒分析，這主要受三大關鍵因素驅動，首先，目前苗栗房價仍普遍落在2字頭，房價基期相對較低，具備可觀的補漲空間。其次，近年苗栗建設題材豐富，包括竹南科學園區、五楊高架延伸工程，以及桃竹苗大矽谷推動方案等，不僅提升區域發展前景，也進一步帶動房市熱度與市場信心。

第三，受惠於親民的房價與未來發展性，最近幾年許多嗅覺敏銳的建商都爭先到苗栗購地推案，區內新建案價格屢創新高，部分熱門預售案的成交單價甚至觸及5字頭，這也在一定程度上拉抬了區域整體行情。

蔡議鋒指出，竹南與頭份兩地兼具科技題材與地緣優勢，是目前苗栗房市最炙手可熱的區域。隨著科學園區持續發展、科技大廠不斷擴張，大量高薪就業人才湧入，在強勁的剛性需求支撐下，區域房價自然扶搖直上。

蔡議鋒指出，目前竹南、頭份的房價仍屬親民，總價1,500萬左右就能買到屋齡10年內、三房含車位的大樓，總價1,000-1,200萬左右就能買到屋況還不錯的中古屋，因此磁吸眾多科技新貴與竹科外溢人口於此置產。從長線來看，預計隨著科技產業的持續成長與就業機會的增加，竹南、頭份的房市交易量能仍有穩健上升的空間，值得購屋民眾留意。

近3年中部五縣市平均房價變化。資料來源：中信房屋
近3年中部五縣市平均房價變化。資料來源：中信房屋

房價

