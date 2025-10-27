國邑藥品 L608登上美國風濕學會 首款居家治療 SSc-DU 新藥亮相

國邑*（6875）再度登上國際舞台，公司於美國時間26日宣布，自主開發的吸入新藥 L608 （微脂體-伊洛前列素）在2025 年美國風濕學會年會（ACR 2025）上發表一期臨床試驗成果，數據佐證 L608 具備良好的安全性和耐受性；更重要的是在關鍵的藥物動力學（PK）指標上展現出突破性優勢，為美國尚無核准療法的系統性硬化症相關肢端潰瘍（SSc-DU）市場開啟先發契機。

國邑藥品表示，系統性硬化症（Systemic Sclerosis, SSc）是一種罕見的自體免疫疾病，會對皮膚、肺部和其他器官造成纖維化，全球有數百萬患者。其中，約60% 的 SSc患者會出現肢端潰瘍（Digital Ulcers, DU）。這些潰瘍不僅伴隨劇烈疼痛且難以癒合，還可能引發感染，甚至增加截肢風險，對患者生活品質與日常功能造成重大影響。

目前，歐洲臨床主要治療方式為靜脈輸注伊洛前列素，患者需連續五天、每日在醫院接受約6小時治療，順從性低且耗費醫療資源，造成極大負擔。更重要的是，美國市場尚無任何專門核准用於治療 SSc-DU 的藥物。北美約有十萬名 SSc 患者，超過一半會出現肢端潰瘍的病症，顯示市場規模龐大且存在巨大的未滿足醫療需求。

國邑藥品運用專利藥械平台技術，將長效緩釋藥物與使用方便的專屬霧化器結合，打造患者可在家自行用藥的方案。不僅比現有歐洲標準療法更便利，也直接瞄準美國市場空白，具高度市場滲透潛力。

本次 ACR 2025 揭露的PK數據，為 L608 未來商業化奠定堅實基礎。其半衰期約4小時，遠長於傳統伊洛前列素的 20–30 分鐘；單次吸入後，血漿中可檢測濃度可延長至 12 小時，證明長效釋放特性可行。另模擬數據顯示，若每日吸入二至三次，L608 的全身藥物暴露水平可望超越靜脈輸注低劑量（0.5 ng/kg/min）療效，在不犧牲藥效的前提下大幅提升便利性。此外，臨床一期試驗中未觀察到任何嚴重不良事件，展現良好的安全性與耐受性，支持將其開發為居家自我治療方案。

國邑藥品總經理甘霈指出，針對 SSc-DU 的 L608 吸入新藥，有望成為「首創療法」（First-in-Class），並由於已獲美國FDA孤兒藥資格，將享市場獨佔權、稅收抵免及加速審查等多項優惠。國邑藥品正加速推進 L608 後續臨床試驗，目標成為美國首項獲准用於 SSc-DU 的創新療法，滿足患者醫療需求，並開拓廣闊市場潛力。