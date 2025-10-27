快訊

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

電影《國寶》破紀錄大紅！一窺歌舞伎與日本神話

美中談好更多細節一次看！美不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年

台寶生醫「調節型T細胞」二期臨床試驗於美國完成首位病患收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶生醫（6892）26日公告「調節型T細胞」新藥TRK-001重大進展，日前於美國西北大學紀念醫院完成二期臨床首位病患收案（First Patient In），研發進度已成為全球「調節型T細胞」臨床開發的領先者。

台寶生醫表示，今年諾貝爾醫學獎甫頒給三位免疫學科學家，肯定其「調節型T細胞」研究發現，將推動自體免疫疾病、癌症治療、器官移植成功等領域重大突破，目前已一躍成為全球焦點。

台寶生醫在「調節型T細胞」研發佈局，是與西北大學、哈佛大學等國際知名學研機構合作推動多項疾病治療研究。TRK-001是公司第一個進入臨床的調節型T細胞新藥，其二期臨床經美國FDA與台灣TFDA核准，且取得美國FDA孤兒藥之資格，於台、美兩地執行多國、多中心試驗，以驗證「調節型T細胞」可取代現行須長期使用且副作用較高的「免疫抑制劑」，為器官移植患者提供更安全有效的治療選項。

根據國際機構 Knowledge Sourcing Intelligence的報告指出，2025年全球免疫抑制劑市場規模為427.21億美元，由於慢性病、自體免疫疾病與器官移植等病患對相關技術與藥物需求的增加，將帶動全球免疫抑制劑市場規模至2030年為767.19億美元，期間複合年成長率達12.42%。

執行長楊鈞堯指出，台寶生醫的技術優勢在能大幅縮短製程時間、降低生產成本，並提升「調節型T細胞」在體內的穩定度（persistence）。最終願景是實現一次給藥、長期專一的免疫調控療法，讓這項創新治療更普及、更可負擔。

楊鈞堯表示，迄今尚未有任何的抗器官排斥細胞療法獲准上市，若觀察全球臨床階段的細胞醫療產品，TRK-001不僅在臨床進度上領先競品，而且製程簡化、具擴展性與成本優勢，更不受人類白血球抗原（HLA）的限制而適用於所有病患族群，因此若二期臨床試驗結果符合預期，將爭取美國再生醫療先進療法（RMAT）資格，推動新藥及早上市。由於TRK-001已取得美國FDA實體器官移植抗排斥孤兒藥資格，上市後將可擁有七年的市場獨佔權，有機會獨佔龐大商機。

延伸閱讀

川普訪中時機漸清晰 美財長：可能2026農曆新年前

美國防次長柯伯吉曾駁「時代」作者：台灣可被防衛

三鼎生技將至美國設子公司 斥資2.1億打造細胞GMP製造廠、明年Q3完工

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

相關新聞

財富管理論壇11/5登場 國泰投信投資長蔡宜芳：四主題具成長潛力

全球資本市場瞬息萬變，國泰投信投資長蔡宜芳指出，短線波動難免，投資人應回歸經濟與產業基本面，不被政治噪音干擾。她強調，A...

「台灣醫盾」催動百億商機 助力本土疫苗及檢測產業

國家衛生研究院催生「台灣醫盾」，80億打造的防疫軍火庫明年起將陸續上線。國衛院院長司徒惠康昨（26）日表示， 為配合國衛...

防疫軍火庫 瞄準國際

近年全球體外診斷市場快速擴張，據調查國際市場規模將從2024年的1,219.6億美元成長至2025年的1,365.5億美...

經濟選書／善用TISA帳戶 打造新世代退休計畫

台版退休理財帳戶TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶；Taiwan Individual Saving Account，簡稱T...

市場觀察室／台灣房仲業的突圍之道

近年來的房市調控，採跨部會、多工具齊下，其核心影響可歸納為信用管制（央行七波打房）、稅制改革（房地合一2.0），以及法規...

數位行銷／妙用JK5原則 讓品牌更動人

行銷大師Russell Brunson在《流量密碼》（Traffic Secrets）一書中提醒我們，流量不只是數字，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。