搶攻原廠缺藥商機 瑩碩口服A酸獲台灣首發學名藥 進軍青春痘藥物市場

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩（6677）27日表示，治療嚴重痤瘡（俗稱青春痘）藥品「敵痘軟膠囊」，獲台灣食藥署（TFDA）核發領證通知，不僅是瑩碩在雙相軟膠囊技術平台的第一個取證產品，也是國內口服A酸（Isotretinoin）軟膠囊首家學名藥。

這項藥品目前已與經銷夥伴展開上市前的推廣與銷售事宜，預計明年上半年正式鋪貨，搶攻市場需求持續成長的青春痘治療商機。

瑩碩表示，敵痘是與祥翊（6676）共同投資開發，由瑩碩負責劑型開發並為藥證持有者、祥翊則負責生產製造。台灣市場將交由皮膚科專業經銷商推廣，同時也正積極洽尋東南亞合作夥伴，著手布局海外市場。

瑩碩總經理顏麟權指出，瑩碩善用藥廠少見的聯盟方式，結合彼此優勢，透過資源共享與分工，減少重複投資，目的在實現雙贏，為公司帶來持續的營收與獲利挹注。

瑩碩的聯盟策略主要有二：一是以在台灣生產的藥品授權給海外合作夥伴銷售，發揮集團研發與生產（子公司歐帕）的綜效，目前主要專注在亞太地區（日本、韓國、中國與東南亞）及中東地區。二是以共同開發模式，結合瑩碩的研發技術實力，以及合作夥伴的製造或行銷優勢，共同拓展全球市場。

本次敵痘拿下國內首發學名藥，是繼去年瑩碩的中國授權夥伴成功取得思覺失調藥物上市許可，今年與祥翊合作開發的肺纖維化P4學名藥完成中東市場經銷授權，同時也向台灣TFDA與美國FDA提交上市許可申請後，再度繳出一張漂亮的同業合作成績單。

瑩碩表示，敵痘的主成份是Isotretinoin，適應症為治療嚴重型痤瘡及對其他療法無效的痤瘡。痤瘡青春痘是一種常見的皮膚疾病，主要是因為毛孔被油脂、細菌或死皮細胞堵塞，引起發炎反應並導致皮膚出現粉刺、紅腫、膿皰等症狀。現行治療的方式雖然多元，但含該成份的口服處方藥是嚴重痤瘡的首選藥物。敵痘具有與原廠藥相同成分、相同軟膠囊劑型，以及涵蓋10毫克、20毫克等二種完整劑量，本次獲TFDA核發領證通知的為20毫克產品；而10毫克產品也已提交藥證申請，目前在審查階段。

顏麟權指出，根據調查，台灣超過七成的青少年有青春痘問題，成年人的盛行率也不低，市場需求殷切，過去每年銷售額皆在新台幣４億元左右，然因近年原廠供貨不穩，時常導致缺貨，瑩碩的敵痘挾口服A酸首發學名藥優勢，可望填補國內市場供應缺口，搶佔市場份額。

根據市調機構360iResearch報告顯示，2024年全球痤瘡藥物市場規模為63.2億美元，預估2032年將達104.1億美元，複合年成長率為 6.43%。