財富管理論壇11/5登場 國泰投信投資長蔡宜芳：四主題具成長潛力

全球資本市場瞬息萬變，國泰投信投資長蔡宜芳指出，短線波動難免，投資人應回歸經濟與產業基本面，不被政治噪音干擾。她強調，AI、科技、國防與新能源等長線主題仍具成長潛力，特別是在能源轉型與AI應用需求大幅擴張下，同時看好黃金的潛力。

經濟日報將於11月5日舉行「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，蔡宜芳將發表演講，主題為「川普變局，尋找獲利方程式」，本論壇由經濟日報主辦，中信銀行、國泰金控（2882）、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

蔡宜芳分析，觀察市場變化的核心有三，包含宏觀趨勢、各國央行態度，以及大型企業的商業模式是否具投資價值。

首先，投資人應優先關注經濟發展趨勢，短期的政治事件應視為「亂流」，而非改變長期趨勢的因素；其次，投資標的所在國家的央行在匯率與利率上的政策方向，是非常關鍵的觀察重點，過去全球化推動資本自由流動，但近年區域化趨勢明顯，各國政府角色更加吃重，這些結構性的變化影響投資方向。

三是聚焦企業的商業模式和獲利情形是否具投資價值，蔡宜芳舉例，以目前來說，AI產業仍在向上發展階段，針對市場關注的AI投資熱潮是否會重演上世紀的「網路泡沫」，她認為兩者本質不同，1990年代的網路公司多以「夢想」為本，尚未找到明確獲利模式。

在資產配置上，蔡宜芳提醒，股市短線波動加劇，投資人應謹慎因應，同時建議不確定性高的部位可以適度調節，核心產業趨勢明確的則應穩住持有。至於債券市場，她認為已進入「進可攻、退可守」的階段，美國長天期公債雖受制於各國央行購債意願下降，但隨著美國進入降息循環，短天期美債與高評級公司債的投資價值浮現，目前收益率落在5.5%至7%區間，提供穩健報酬與防禦彈性。