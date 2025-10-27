防疫軍火庫 瞄準國際

近年全球體外診斷市場快速擴張，據調查國際市場規模將從2024年的1,219.6億美元成長至2025年的1,365.5億美元，複合年成長率達12.0%，台灣相關業者也積極搶市，形成防疫產業的最前線。

台灣近年來包括基龍米克斯（4195）、金萬林（6645）、瑞基海洋（4171）、瑞磁生技、寶齡富錦（1760）、泰博（4736）等公司也在海內外各自布局，隨時因應不確定的疫情爆發，成為守衛國人健康的防疫軍火庫量能的一環。

根據一份國外出版2025年全球體外診斷市場報告指出，體外診斷市場快速擴張，成長主要受自動化分析儀和分子診斷技術的發展、人口老化、疾病爆發、醫療法規以及個人化醫療等因素的推動。預計未來幾年體外診斷市場到2029年將達到2,148.8億美元，複合年成長率為12.0%。

國內隨著2020年新冠疫情的爆發，許多專業的生物檢測公司能見度大幅提高，包括基米、金萬林、瑞基海洋、瑞磁生技等公司不僅自行開發不同領域及技術的檢測產品，也自國際大廠引進高級檢測設備，例如基米原本是基因定序公司，但因該公司獨家代理賽默飛世爾的非洲豬瘟檢測試劑套組，近期因為非洲豬瘟的爆發也讓該公司在第一時間成為政府防疫的最佳夥伴。

法人分析，台灣的防疫檢測業者相當多元，且實力堅強，今年5月新冠疫情急速升溫，寶齡富錦、泰博、台塑生醫等公司立即啟動生產快篩試劑，協助政府進行防疫工程，如今隨著「國家感染性疾病資料庫」建置完成，未來應有機會成為業者開發創新檢測產品的最佳後盾。