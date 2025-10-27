「台灣醫盾」催動百億商機 助力本土疫苗及檢測產業

國家衛生研究院催生「台灣醫盾」，80億打造的防疫軍火庫明年起將陸續上線。國衛院院長司徒惠康昨（26）日表示， 為配合國衛院疫苗二廠後年完工，旗下「國家感染性疾病資料庫（ NIDB）」明年率先啟用，期許成為亞洲前三大感染性疾病資料庫，助本土疫苗及檢測產業開拓百億元大市場。

賴清德總統10月國慶演說首度宣布，隨著NIDB（National Infectious Diseases Bank）明年完工啟用，台灣將持續與各國在生技領域合作。政院政務委員陳時中日前也說明，NIDB啟用後可系統性收集檢體、提供保存技術服務、前端動物實驗，結合人體生物資料庫、健保資料庫成為促進生技產業進步的三支箭，創造另一個護國神山。

國衛院打造台灣醫盾

司徒惠康說明，2020年新冠疫情爆發後，國內學研機構、生技業者為了打造台灣自主防疫體系，除了由潤泰集團總裁尹衍樑參與贊助20億元之外，國發會並通過以總預算近80億元打造國衛院生物製劑（疫苗）二廠及一座NIDB。

他表示，整個國家級防疫工程建設將自明年起陸續收成，首先是斥資5億元打造的NIDB硬體工程預計明年底完工，經過衛福部疾管署的認證後，預計一年內正式啟用；接著是疫苗二廠硬體工程也要在2027年完工，目標2028年營運。

根據規劃，國衛院的疫苗二廠將具備製造卡介苗、抗蛇毒血清等上市藥品，以及核酸、病毒載體和重組蛋白等新型疫苗的量產能力，司徒惠康強調， 屆時台灣將正式擁有政府主導的mRNA疫苗量產實力。至於NIDB的建置，國衛院希望曾經爆發過疫情的相關細菌、黴菌、及病毒等，系統性收集作為研究與開發基礎，並要打造多間可進行細胞與動物等級操作的P3實驗室。

司徒惠康說明，建立NIDB的必要性在於一旦爆發新疫情時，台灣可根據最完整的感染性疾病資料庫，在最短時間篩選出必要的檢測試劑、及疫苗發展方向，例如發展一項快篩試劑，背後需要至少十種菌種進行比對。他表示，以細菌為例，政府過去20年多已經蒐集了9萬多株。

據了解，一旦國衛院建置完成NIDB後，可望蒐集的各類感染性疾病資料庫可達十萬株以上，規模名列亞洲前三大，僅次於日本及中國大陸等地區。

國衛院也已經與全球兩大組織簽約，成為「國際菌種聯盟」及「亞洲菌種聯盟」成員，可與各國共享重要病原資料。