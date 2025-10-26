數位行銷／妙用JK5原則 讓品牌更動人

行銷大師Russell Brunson在《流量密碼》（Traffic Secrets）一書中提醒我們，流量不只是數字，重點在於人。當企業經營社群時，最該思考的不是怎麼讓更多人看到，而是讓人看到之後，願不願意留下來？這也是為什麼他在書中大力推薦一位名叫Jenna Kutcher的行銷專家，她提出的JK5原則被譽為讓品牌從一維變成立體的內容祕訣。

JK5原則的核心思想很簡單，只須選出五個你熱愛且能代表你的主題，並在內容中輪流呈現。這五個主題中，只有一項是關於你的產品或專業，其他四項則應該來自生活、價值觀、興趣與個人故事。這樣的設計，能讓你的品牌不再只是冷冰冰的帳號，而是一個有靈魂、有情感的人。

舉例來說，如果你經營一家甜點工作室，你的內容不應只限於蛋糕照片或促銷資訊。你可以分享烘焙的祕訣、原料產地的故事、顧客收到甜點的笑容、甚至深夜開發新甜點的日常。這些細節不只是行銷素材，而是情感連結的橋樑，讓受眾逐漸從陌生人變成朋友，再從朋友變成顧客。

台灣的中小企業往往太快進入銷售模式，但社群的本質不是交易，而是關係。消費者願意追蹤一個品牌，往往不是因為它打折，而是因為它說的故事讓人感動。JK5原則提醒大家，要建立一種讓品牌回歸真實、建立信任的節奏。透過多元主題的交錯，讓你的貼文不再只是單向推播，而是一場關於生活與價值的對話。

我曾輔導一家位於南部的清潔用品品牌，他們在採用JK5原則前，經營社群多年卻成效不彰。當我們重新盤點內容後，發現他們的貼文九成以上都在談產品功效與成分。於是，我們把品牌重新定義為一個熱愛香氣與自然生活的人，並設定五個主題：手作過程、香氣故事、綠色生活提案、客人心情故事與店主日常。短短三個月，粉絲數雖沒有暴增，但每篇貼文的互動率提升了一倍以上，更重要的是，客人開始留言：「感覺像在跟朋友聊天。」這句話，其實比任何轉單數字都更珍貴。

有趣的是，JK5原則不只是行銷方法，背後也有演算法的邏輯。當你不斷貼出促銷或商品照，系統會判定你的帳號缺乏互動價值，自然降低觸及。反之，當內容多元、節奏穩定，平台會認為你是高參與度創作者，更願意主動推薦你的貼文。換言之，JK5原則是一種能同時討好人性與演算法的內容設計法，透過真實故事與生活片段吸引自然流量。

JK5其實不需要複雜的策略，第一步是回到最簡單的問題，你希望別人怎麼記住你？如果你開一間咖啡館，或許人們記得的不該只是豆子的烘焙度，而是那股想讓客人多坐一會的溫柔氛圍。當你能找到這樣的感覺，JK5原則的五個主題自然會浮現。

JK5原則的力量在於節奏。當五個主題輪流出現，就像一場多線並進的對話，讓觀眾既能看到你的專業，也能感受到你的生活面。久而久之，他們不只是記得你賣什麼，而是理解你在堅持什麼。當顧客信任你，他就不再是來買商品，而是參與你的故事。