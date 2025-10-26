市場觀察室／台灣房仲業的突圍之道

近年來的房市調控，採跨部會、多工具齊下，其核心影響可歸納為信用管制（央行七波打房）、稅制改革（房地合一2.0），以及法規限制（平均地權條例）等三點，也引發一連串連鎖反應，房仲業者營收銳減、營運壓力大增，甚至出現倒店與轉職潮，行業瀰漫著集體焦慮。

面對嚴峻的外部環境，坐以待斃無異於加速淘汰。台灣的房仲業者正積極求變，從作業模式、業務範疇到服務深度，展開了一場全面的突圍戰。

科技正以前所未有的力量重塑房仲業的生態。過去依賴人脈和傳單的「人海戰術」已然過時，取而代之的是以數據和演算法驅動的「科技精耕」。

房仲的角色已從單純的「資訊提供者」，轉型為善用科技工具、為客戶過濾資訊、保障交易安全並提供深度洞察的「專業價值顧問」。

•AI技術應用：各大品牌紛紛投入資源開發AI工具。例如，永慶房屋和信義房屋導入「AI智能配案」系統，能根據客戶的隱性需求與海量數據，精準推薦物件，大幅提升媒合效率。

•數據分析能力：經紀人利用公司提供的數據平台，分析區域成交行情、價格走勢與供需變化，能為客戶提供更具說服力的定價策略與市場判斷，專業形象得以深化。

•個人品牌經營：愈來愈多房仲經紀人意識到經營自媒體的重要性。他們透過拍攝賞屋短影音、撰寫房產知識部落格、經營LINE社群等方式，主動建立個人專業形象與粉絲群，從而吸引精準客源，擺脫了傳統陌生開發的低效與被動。

二、業務多角化經營：不把雞蛋放同一個籃子

為了應對買賣市場的劇烈波動，房仲業者開始積極開拓新業務，以創造多元且穩定的收入來源，降低對單一市場的依賴。

•租賃管理成顯學：包租代管業務因能提供穩定且持續的現金流，成為許多房仲業者對沖買賣市場寒冬首選。這項業務不僅能維持營運，更能藉此維繫客戶關係，等待未來可能的買賣時機。

•開拓新藍海市場

1.都更危老整合：憑藉對區域的深度了解與長期積累的人脈，房仲業者切入都市更新與危老改建的前期整合服務。這是一塊高專業門檻、高潛在回報的潛力市場。

2.商業不動產：部分業者將業務觸角從住宅市場延伸至辦公室、店面、廠房等商用不動產領域，服務不同的企業客戶群。

3.海外不動產：具備國際資源的品牌，則協助高資產客戶進行跨國資產配置，開拓另一條業務線。

•提供一站式增值服務：超越單純的買賣撮合，業者開始整合搬家、清潔、室內設計、裝修施工等上下游產業鏈，為客戶提供一站式解決方案，藉此深化客戶關係，將一次性的交易延伸為長期的服務。

三、深耕剛性需求：鎖定自住客群的精準服務

在投資客因政策而退場後，市場上最穩固的力量來自剛性需求的自住客群，成為所有業者爭奪的焦點。服務模式也隨之從追求快速成交，轉向深度經營與信任建立。