經濟選書／善用TISA帳戶 打造新世代退休計畫

經濟日報／ 高瑜君
《新世代退休計畫》打造退休理財新藍圖。經濟日報╱出版
台版退休理財帳戶TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶；Taiwan Individual Saving Account，簡稱TISA）過去幾年不斷被提出，終於在政府政策推動、相關周邊單位支持、以及投信業者大舉讓利下，於2025年7月正式啟動。

第一階段入選基金涵蓋多家投信發行產品，唯有二檔ETF連結基金屬於被動式指數化產品，儼然形成台灣投資人退休理財規劃新藍圖。

四大特色 創造多贏

放眼國際市場，美、歐、亞等區域早已有退休理財帳戶，如最為台灣投資人熟悉的401K，日本2024年正式推出的新版NISA帳戶，台灣這次成功推出TISA帳戶，關鍵在於政府提出打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，在政府與周邊單位積極推動下，得以順利啟動。

TISA具備四大特色：一是零手續費，定期定額兩年以上即可享免手續費；二是管理費折讓，由投信業者讓利，多數基金的管理費折扣至少都有五折以上，降至1%以下；三是不配息級別，將配發股息自動再投入，累積複利效果；四是小額定期定額，分散擇時的風險，也降低單筆進出的風險。

這些設計不僅有助於年輕人長期累積資產，也將讓台灣民眾透過TISA帳戶，打造退休理財規劃第三支柱，並減輕政府未來退休金負擔，創造多贏效益。

首批入選的二檔連結基金從第一個月TISA帳戶推出後，根據投信投顧公會公布的資料來看，台股基金中有上市TISA級別的基金以0050 ETF連結基金申購超過2,000萬最多，顯示0050 ETF自2003年成立以來，不僅成立時間夠久、規模夠大，且充分反映出台股趨勢，已經獲得投資人青睞。

特別是，近幾年來全球金融市場在ETF產品與大型企業市值不斷集中之下，逐漸形成「強者恆強」格局。

美國的ETF已走向退休基金化，資金持續流入，而日本則是央行成為最大買家，持有超過八成ETF；中國也透過匯金公司進場，大舉買進ETF，推升中國ETF市場規模超越日本，成為亞洲第一大。

精進機制 汰弱留強

國際主要市場現象說明，當資產集中度不斷上升，規模大的費率往往更低，投資門檻也因分割機制而下降，反而更能回饋投資人。

此外，ETF透過連結基金化，投資人可選擇不配息級別，長期利滾利更具效果，也可避免市場上因配息而產生的拋售壓力，這些機制的設計，再搭配費率優化，將再擴大ETF普及度，此一效果也將繼續外溢到ETF連結基金。

0050 ETF連結基金是主要投資於0050，投資台股市值前50大，且自動幫投資人汰弱留強，反映不同經濟背景下市值前50強；ETF正因為具備多重優勢，包含：

一、代表性：直接涵蓋台積電等龍頭股，等於買進台股最具代表性龍頭企業；二是透明度：被動追蹤指數，投資組合一目了然；三是流動性：買得到、賣得掉，價格合理；四是成本優勢：以0050為例，2025年優惠費率結構後，已經成為台灣共同基金與ETF管理費率最低。

對於多數投資人來說，不一定有時間進行產業研究、個股研究，因此ETF便是幫投資人解決擇股問題，而由於ETF多是設計配息機制，強迫配息，ETF連結基金的不配息級別，幫投資做到股息自動再投資，便成為長期投資的合適標的。

ETF 退休金

