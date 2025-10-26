快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

點子農場／「沒出息」行銷學 抓住年輕人的心

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

一夜之間，「沒出息」這三個字穿越時空，成為兩岸的流量密碼。短影音平台上，各式版本的remix、KUSO、vlog、甚至AI影音，如菌絲般蔓延，像是一場創作集體潛意識回應。

「沒出息」系列視頻在TikTok與Bilibili上的觀看總量突破3億，衍生版本超過1.2萬支，並出現多語翻譯（華語、日文、甚至西班牙語）。這不是一首歌的走紅，而是一次集體的文化再寫作（culturalrewriting），「沒出息行銷學」也是建構新時代行銷學的好題目。

「沒出息」現象是Z世代文化政治的自發突圍，當世界愈來愈不值得認真對待時，年輕人選擇用幽默回敬荒謬。

在傳統社會價值裡，「努力」這件事一直被嚴重高估。即使世人明明知道，很多失敗者不是不努力，而許多成功者並沒有多努力。所謂的美好人生，其實早就預留了入場券給特定階級。

於是，愈來愈多年輕人放棄了在KPI的地獄裡裸奔，選擇在網路世界重建一個能喘息的平行宇宙。他們成為了用失戀寫歌詞的歌手，用手機惡搞上班日常的微電影導演，以及用笑話創作短影音的數位吟遊詩人。

網路世代的共通語言其實只有一種：自嘲。所以品牌如果想與市場對話，不是去出一支精緻的企業形象廣告，而是以開放式創新思維讓網路來惡搞自己。因為這一代的信任，並不來自完美人設，品牌如果不能被笑，就無法被愛。

讓我們誠實一點：現在誰還相信「感人」就能帶動參與？如果公益只是血淚的控訴和悲苦的影音，那就是浪費資源的陳腔爛調。

就像這一波「沒出息」影音裡的王世堅，用「笑理」收割流量而不是用道理。這可以是我們重新靠近公共議題的方式，比如勞動部推「反過勞政策」時，推出「躺平月」迷因行銷活動。教育部發起「沒出息日記」，邀學生寫下「不想上學」理由。公共電視策劃「失敗博覽會」，全民投稿生活中最荒謬的法令與制度錯誤。政令宣導和公益理念不再用教條喚起注意，而是用笑聲打開裂縫。笑，才是公民還願意參與這個社會的證明。

傳統行銷學問：「你想變成誰？」沒出息行銷學問：「你現在這副爛樣，也值得被喜歡嗎？」

如果還在用CEO成功學、早起五點讀書會、24小時自律短片來塑造品牌人格，這種規訓思維早就被時代淘汰了。我們進入了一個「爛崇拜」的品牌新紀元，愈真實，愈被信任；愈笨拙，愈值得追蹤；愈搞砸，愈成經典。所以真正值得做的品牌，不是要精緻得像一支無菌手術刀，而是要爛得剛剛好，夠好笑，好笑得讓人想靠近。讓人願意參與、願意笑你、願意幫你惡搞，這才是當代品牌的最高階段。從此以後，KPI讓位給KUSO。流量不是控制來的，是讓人「想玩你」才來的。

「沒出息」現象不是一場玩笑，它是一次文化告解，那些參與其中的網民所傳給主流價值社會的訊息是：

我們沒辦法成為你們要的樣子，但我們還是願意笑著活下去。這也說明了，在未來的時代，創意，來自於承認失敗也可以幽默自嘲的勇氣；公益，來自於願意笑著參與公共議題的行動；生意，來自於讓人參與惡搞也能創造價值的品牌哲學。

微電影 教育部

延伸閱讀

台大駁兒科醫「時薪900元」 醫籲對話尋合理待遇

「鏟子超人」力量太驚人！ 北市議員：這股力量要導入首都

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

坤達偽造高血壓逃兵！ 痛到難以承受　醫警告：恐留永久後遺症

相關新聞

「台灣醫盾」催動百億商機 助力本土疫苗及檢測產業

國家衛生研究院催生「台灣醫盾」，80億打造的防疫軍火庫明年起將陸續上線。國衛院院長司徒惠康昨（26）日表示， 為配合國衛...

財富管理論壇11/5登場 國泰投信投資長蔡宜芳：四主題具成長潛力

全球資本市場瞬息萬變，國泰投信投資長蔡宜芳指出，短線波動難免，投資人應回歸經濟與產業基本面，不被政治噪音干擾。她強調，A...

防疫軍火庫 瞄準國際

近年全球體外診斷市場快速擴張，據調查國際市場規模將從2024年的1,219.6億美元成長至2025年的1,365.5億美...

經濟選書／善用TISA帳戶 打造新世代退休計畫

台版退休理財帳戶TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶；Taiwan Individual Saving Account，簡稱T...

市場觀察室／台灣房仲業的突圍之道

近年來的房市調控，採跨部會、多工具齊下，其核心影響可歸納為信用管制（央行七波打房）、稅制改革（房地合一2.0），以及法規...

數位行銷／妙用JK5原則 讓品牌更動人

行銷大師Russell Brunson在《流量密碼》（Traffic Secrets）一書中提醒我們，流量不只是數字，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。