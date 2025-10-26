點子農場／「沒出息」行銷學 抓住年輕人的心

一夜之間，「沒出息」這三個字穿越時空，成為兩岸的流量密碼。短影音平台上，各式版本的remix、KUSO、vlog、甚至AI影音，如菌絲般蔓延，像是一場創作集體潛意識回應。

「沒出息」系列視頻在TikTok與Bilibili上的觀看總量突破3億，衍生版本超過1.2萬支，並出現多語翻譯（華語、日文、甚至西班牙語）。這不是一首歌的走紅，而是一次集體的文化再寫作（culturalrewriting），「沒出息行銷學」也是建構新時代行銷學的好題目。

「沒出息」現象是Z世代文化政治的自發突圍，當世界愈來愈不值得認真對待時，年輕人選擇用幽默回敬荒謬。

在傳統社會價值裡，「努力」這件事一直被嚴重高估。即使世人明明知道，很多失敗者不是不努力，而許多成功者並沒有多努力。所謂的美好人生，其實早就預留了入場券給特定階級。

於是，愈來愈多年輕人放棄了在KPI的地獄裡裸奔，選擇在網路世界重建一個能喘息的平行宇宙。他們成為了用失戀寫歌詞的歌手，用手機惡搞上班日常的微電影導演，以及用笑話創作短影音的數位吟遊詩人。

網路世代的共通語言其實只有一種：自嘲。所以品牌如果想與市場對話，不是去出一支精緻的企業形象廣告，而是以開放式創新思維讓網路來惡搞自己。因為這一代的信任，並不來自完美人設，品牌如果不能被笑，就無法被愛。

讓我們誠實一點：現在誰還相信「感人」就能帶動參與？如果公益只是血淚的控訴和悲苦的影音，那就是浪費資源的陳腔爛調。

就像這一波「沒出息」影音裡的王世堅，用「笑理」收割流量而不是用道理。這可以是我們重新靠近公共議題的方式，比如勞動部推「反過勞政策」時，推出「躺平月」迷因行銷活動。教育部發起「沒出息日記」，邀學生寫下「不想上學」理由。公共電視策劃「失敗博覽會」，全民投稿生活中最荒謬的法令與制度錯誤。政令宣導和公益理念不再用教條喚起注意，而是用笑聲打開裂縫。笑，才是公民還願意參與這個社會的證明。

傳統行銷學問：「你想變成誰？」沒出息行銷學問：「你現在這副爛樣，也值得被喜歡嗎？」

如果還在用CEO成功學、早起五點讀書會、24小時自律短片來塑造品牌人格，這種規訓思維早就被時代淘汰了。我們進入了一個「爛崇拜」的品牌新紀元，愈真實，愈被信任；愈笨拙，愈值得追蹤；愈搞砸，愈成經典。所以真正值得做的品牌，不是要精緻得像一支無菌手術刀，而是要爛得剛剛好，夠好笑，好笑得讓人想靠近。讓人願意參與、願意笑你、願意幫你惡搞，這才是當代品牌的最高階段。從此以後，KPI讓位給KUSO。流量不是控制來的，是讓人「想玩你」才來的。

「沒出息」現象不是一場玩笑，它是一次文化告解，那些參與其中的網民所傳給主流價值社會的訊息是：

我們沒辦法成為你們要的樣子，但我們還是願意笑著活下去。這也說明了，在未來的時代，創意，來自於承認失敗也可以幽默自嘲的勇氣；公益，來自於願意笑著參與公共議題的行動；生意，來自於讓人參與惡搞也能創造價值的品牌哲學。