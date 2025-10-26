快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北青年購屋熱區！北市中山、新北板橋成首選 20至35歲均價曝光

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
板橋區近一年有1393戶的住宅，是由20至35歲青年申請房貸購買，位居新北市第一。圖／永慶房產提供
板橋區近一年有1393戶的住宅，是由20至35歲青年申請房貸購買，位居新北市第一。圖／永慶房產提供

雙北擁有豐富的就業機會，吸引眾多北漂族遷入雙北。永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北最受20至35歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有1393戶青年購屋貸款，三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追其後。

觀察台北市青年購屋熱區，前五名依序有中山區、內湖區、南港區、北投區與文山區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區位於台北市的中心地帶，生活機能成熟、商業發展繁榮，且捷運與公車路網密集，交通便利，吸引許多中小企業進駐，形成商辦聚落，提供大量就業機會，對青年族群吸引力強。

此外，儘管中山區平均單價每坪高達83.0萬元，但因區域內小坪數住宅供給多，青年族群還是可以找到總價相對實惠的產品。根據聯徵中心住宅貸款統計顯示，20至35歲青年購屋總價平均落在1941萬元。

排名第二的內湖區，近一年有327戶青年購屋貸款，排名第三的南港區也有275戶。陳金萍指出，顯示東區門戶計畫與科技園區效應之下，帶動內湖與南港區域就業，也推升當地青年購屋自住需求。

至於新北市熱門行政區前五名依序則有板橋區、三重區、淡水區、土城區與新莊區。陳金萍說明，對於青年購屋族群而言，板橋交通便捷且就業機會豐富，因而獲得青年購屋族群青睞。房屋型態無論是江翠北側重劃區的新屋或是市區中古屋，選擇多元，也可能是帶動交易量的原因之一。而三重區也是近年新北房市焦點，地理位置鄰近台北市蛋黃區，交通方面同時有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運線行經，近一年青年購屋貸款1276戶，平均房價51.8萬元。

陳金萍指出，淡水區今年人口已經突破20萬人，房市表現也相當亮眼，近一年平均單價30.2萬元，是榜單中最便宜的行政區，青年購屋總價約1164萬元，購屋總價帶相對親民，加上淡江大橋即將通車、淡北道路已動工，未來還有淡海輕軌二期，有望提升淡水區的交通量能，吸引不少預算有限的青年族群入主。

機場捷運

延伸閱讀

新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長

新北雙溪北38線道邊坡崩塌、道路隆起 封閉搶修

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

相關新聞

雙北青年購屋熱區！北市中山、新北板橋成首選 20至35歲均價曝光

雙北擁有豐富的就業機會，吸引眾多北漂族遷入雙北。永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北最...

國際智慧能源周 開跑

一年一度的台灣國際智慧能源周將於29至31日盛大展開，包括元晶、聯合再生、茂迪、泓德能源等業者均有參展，本屆展會匯聚45...

零售競爭 從價格轉向價值 生活型態、人口結構變化等重塑產業生態

隨著疫情陰霾散去，街頭商圈再現人潮，消費者重返實體店面，零售市場逐步恢復熱度。根據經濟部統計處資料顯示，台灣零售業銷售額...

批發業搶市 數位化添柴火

我國2024年批發業銷售額為13.52兆元，成長7.96%，主要是全球商品貿易回溫，帶動出口外銷成長，加上民間消費熱絡、...

餐飲業變革 聚焦三大核心

台灣餐飲市場在疫後內需回流下持續擴張。2024年銷售額達8,463億元、年增7.57%，創近五年新高；回顧2020至20...

北市商辦供給潮…CBRE：今年起每年新增逾3萬坪 年底A辦空置率升破10%

據世邦魏理仕研究部統計，2025年第3季全台大型土地及商用不動產成交金額為704億元，較上季成長22%，但較去年同期下滑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。