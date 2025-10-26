快訊

全球人壽成為職排聯盟官方贊助夥伴 支持國內運動產業

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全球人壽支持職排元年，成為 TPVL 官方贊助夥伴，董事長林文惠（右五）、總經理馬君碩（右四）親臨現場為球員勉勵。圖／全球人壽提供。圖／全球人壽提供
全球人壽支持職排元年，成為 TPVL 官方贊助夥伴，董事長林文惠（右五）、總經理馬君碩（右四）親臨現場為球員勉勵。圖／全球人壽提供。圖／全球人壽提供

台灣職業排球聯盟（TPVL）於上月正式揭開序幕，象徵台灣排球邁入全新紀元。首季由台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊以及台鋼天鷹四支職業隊伍齊聚一堂，讓台灣排球進入職業元年。全球人壽長期支持國內體育運動產業，今年更首度跨足排球領域，成為 TPVL 官方贊助夥伴，與全民共同見證「職排元年」的歷史時刻。

全球人壽於昨（25）日在天母體育館舉辦企業主題日，適逢台北伊斯特與桃園雲豹飛將的焦點戰，董事長林文惠特別擔任比賽開球嘉賓，為這場精彩的排球盛會揭開序幕。秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽不僅在現場設立「金融防詐」互動攤位，提醒民眾提高警覺、遠離詐騙，更透過社群活動邀請球迷參與其中，展現企業對於社會責任的持續實踐。

活動同步舉辦「黛上賓 VIP 保戶活動」，邀請保戶近距離感受職業排球的速度與激情，並透過專屬席位體驗專業級賽事氛圍。開場時間，由全球人壽「樂活寶」與啦啦隊攜手登場，以熱力四射的舞蹈炒熱全場，讓球迷在緊張刺激的比賽之餘，也能享受滿滿的互動驚喜，不僅增添比賽娛樂性，更拉近了品牌與球迷之間的距離。

全球人壽表示，贊助職業排球不僅是對台灣新興運動產業的支持，也是企業落實社會責任的重要行動。公司期望透過這次合作，號召更多民眾走進場館、參與運動，並藉由企業力量推動體育發展，支持台灣運動員勇敢逐夢。未來，全球人壽將持續以實際行動深化對體育的投入，推廣健康生活態度，促進社會正向循環，攜手全民為台灣運動員喝采。

運動 體育 董事長

