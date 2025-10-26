快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

2025長榮航空馬拉松台北起跑飛向世界

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空馬拉松跑者迎接久違的好天氣，挑戰自我。圖／長榮航空
長榮航空馬拉松跑者迎接久違的好天氣，挑戰自我。圖／長榮航空

2025長榮航空（2618）馬拉松26日於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24,000名海、內外跑者集聚台北，由長榮航空邀請台北市林奕華副市長、交通部觀光署國際組黃易成組長、臺北市政府體育局游竹萍局長、美國休士頓旅遊局Jorge Franz局長等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

海內外菁英跑者齊聚 半馬女子組冠軍陳美彤突破個人PB

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會(AIMS)國際認證接軌全球標準的賽事，向來被眾多跑者視為年度必跑的賽事之一，今年5月開放報名後，名額在24小時內就被熱情跑者秒殺。

長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印，在剛結束的雲林全國運動會一口氣拿下3,000公尺障礙、10,000公尺與生涯首面全運會馬拉松金牌三面金牌，26日也到現場替跑者加油。今年戰績非常精彩，全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得。

全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍Amelia Clark，以2小時47分鐘25秒摘取后冠。而年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的好成績的市民跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得長榮航空特別加碼一張全球不限航點經濟艙機票。

半程馬拉松男子組由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒率先衝線。半程馬拉松女子組則由國內好手陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績(1小時22分鐘27秒)，將冠軍留在台灣，賽後她說：「剛結束全國運動會，因此身體稍微疲憊，也沒想到今天能夠破PB！今天除了天氣加持外，長榮航空馬拉松整體賽事規劃也是相當不錯。」

長榮航空馬拉松秉持培育國手幼苗的精神，連續第4年舉辦10公里「幼苗組」，持續推廣深耕的效益下，小選手們的競爭相當激烈。男子組黃為勝以36分44秒奪得冠軍，同時也是10公里成人組第12名。而女子組冠軍由林千藝以45分13秒摘下。

眾多長跑幼苗展現出無窮潛力，也體現出長榮航空馬拉松長期深耕在校園幼苗計畫的價值！

「幼苗計畫-校園深耕巡迴」推出至今已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。

今年2月前往花蓮，6月再走訪離島馬祖。未來長榮航空將不停歇，持續走訪台灣其他城市，透過專業訓練與深度交流，深耕偏鄉青少年體育發展，為愛運動的青少年播下夢想種子。

為回應廣大跑者的喜愛，長榮航空馬拉松首度推出周邊商品，以主視覺藍、黃作為主要色系，推出專屬的路跑帽、衣保托特袋、SEIKO獨家；聯名計時鐘，成為跑者的最佳跑步用具，並能留下專屬於這場賽事的回憶。

長榮航空今年一樣準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券等給跑者抽獎，每位跑者更享長榮航空國際線機票專案活動代碼及樂e購專館8折等超多優惠，以及不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4,200哩。

而今年大佳河濱公園設有相當壯觀的拍照區，搶眼的飛機渦輪，讓眾多跑者爭相排隊合影，此外，長榮航空持續邁向淨零碳排及落實企業永續經營的目標，透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明；並邀請國際知名運動品牌NIKE採用環保纖維材質，為跑者設計賽衣；大會使用BMW iX1 純電運動休旅作為前導車，與跑者攜手打造永續路跑。

長榮航空馬拉松跑者在台北市賽道上享受比賽，挑戰自我。圖／長榮航空
長榮航空馬拉松跑者在台北市賽道上享受比賽，挑戰自我。圖／長榮航空
長榮航空3公里馬拉松吸引全家人一起跑。黃淑惠／攝影
長榮航空3公里馬拉松吸引全家人一起跑。黃淑惠／攝影
長榮航空馬拉松26日邀請台北市林奕華副市長、交通部觀光署國際組黃易成組長、美國休士頓旅遊局Jorge Franz局長等多位嘉賓共同鳴槍。圖／長榮航空
長榮航空馬拉松26日邀請台北市林奕華副市長、交通部觀光署國際組黃易成組長、美國休士頓旅遊局Jorge Franz局長等多位嘉賓共同鳴槍。圖／長榮航空
2025長榮航空馬拉松26日於總統府前盛大開跑。圖／長榮航空
2025長榮航空馬拉松26日於總統府前盛大開跑。圖／長榮航空
2025長榮航空馬拉松26日於總統府前盛大開跑，來自52個國家的24,000名跑者共襄盛舉。圖／長榮航空
2025長榮航空馬拉松26日於總統府前盛大開跑，來自52個國家的24,000名跑者共襄盛舉。圖／長榮航空

長榮航空 馬拉松

延伸閱讀

影／空服員離世 長榮馬拉松現場工會抗議提訴求

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

長榮航空「魅力歐洲」西葡與英法的對話 陽光酒香v.s文化殿堂

adidas打造臺北馬拉松限定配色「金標烈焰」On首辦「夜跑嘉年華」

相關新聞

北市商辦供給潮…CBRE：今年起每年新增逾3萬坪 年底A辦空置率升破10%

據世邦魏理仕研究部統計，2025年第3季全台大型土地及商用不動產成交金額為704億元，較上季成長22%，但較去年同期下滑...

台中會展中心開館吸引上萬買主 帶動五金產業三倍商機

台中國際會展中心試營運首展創紀錄！由台灣手工具公會與朗盛行銷主辦的「台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」圓滿落幕，三天展...

國際智慧能源周 開跑

一年一度的台灣國際智慧能源周將於29至31日盛大展開，包括元晶、聯合再生、茂迪、泓德能源等業者均有參展，本屆展會匯聚45...

零售競爭 從價格轉向價值 生活型態、人口結構變化等重塑產業生態

隨著疫情陰霾散去，街頭商圈再現人潮，消費者重返實體店面，零售市場逐步恢復熱度。根據經濟部統計處資料顯示，台灣零售業銷售額...

批發業搶市 數位化添柴火

我國2024年批發業銷售額為13.52兆元，成長7.96%，主要是全球商品貿易回溫，帶動出口外銷成長，加上民間消費熱絡、...

餐飲業變革 聚焦三大核心

台灣餐飲市場在疫後內需回流下持續擴張。2024年銷售額達8,463億元、年增7.57%，創近五年新高；回顧2020至20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。