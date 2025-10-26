2025長榮航空馬拉松台北起跑飛向世界

2025長榮航空（2618）馬拉松26日於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24,000名海、內外跑者集聚台北，由長榮航空邀請台北市林奕華副市長、交通部觀光署國際組黃易成組長、臺北市政府體育局游竹萍局長、美國休士頓旅遊局Jorge Franz局長等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

海內外菁英跑者齊聚 半馬女子組冠軍陳美彤突破個人PB

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會(AIMS)國際認證接軌全球標準的賽事，向來被眾多跑者視為年度必跑的賽事之一，今年5月開放報名後，名額在24小時內就被熱情跑者秒殺。

長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印，在剛結束的雲林全國運動會一口氣拿下3,000公尺障礙、10,000公尺與生涯首面全運會馬拉松金牌三面金牌，26日也到現場替跑者加油。今年戰績非常精彩，全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得。

全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍Amelia Clark，以2小時47分鐘25秒摘取后冠。而年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的好成績的市民跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得長榮航空特別加碼一張全球不限航點經濟艙機票。

半程馬拉松男子組由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒率先衝線。半程馬拉松女子組則由國內好手陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績(1小時22分鐘27秒)，將冠軍留在台灣，賽後她說：「剛結束全國運動會，因此身體稍微疲憊，也沒想到今天能夠破PB！今天除了天氣加持外，長榮航空馬拉松整體賽事規劃也是相當不錯。」

長榮航空馬拉松秉持培育國手幼苗的精神，連續第4年舉辦10公里「幼苗組」，持續推廣深耕的效益下，小選手們的競爭相當激烈。男子組黃為勝以36分44秒奪得冠軍，同時也是10公里成人組第12名。而女子組冠軍由林千藝以45分13秒摘下。

眾多長跑幼苗展現出無窮潛力，也體現出長榮航空馬拉松長期深耕在校園幼苗計畫的價值！

「幼苗計畫-校園深耕巡迴」推出至今已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。

今年2月前往花蓮，6月再走訪離島馬祖。未來長榮航空將不停歇，持續走訪台灣其他城市，透過專業訓練與深度交流，深耕偏鄉青少年體育發展，為愛運動的青少年播下夢想種子。

為回應廣大跑者的喜愛，長榮航空馬拉松首度推出周邊商品，以主視覺藍、黃作為主要色系，推出專屬的路跑帽、衣保托特袋、SEIKO獨家；聯名計時鐘，成為跑者的最佳跑步用具，並能留下專屬於這場賽事的回憶。

長榮航空今年一樣準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券等給跑者抽獎，每位跑者更享長榮航空國際線機票專案活動代碼及樂e購專館8折等超多優惠，以及不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4,200哩。