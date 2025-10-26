迎戰超商現煮咖啡 即飲三強拚風味與創新包裝吸客

快訊

中央社／ 台北26日電

台灣即飲咖啡市場規模約新台幣60億元，其中冷藏與常溫占比約3比7，市場年複合成長率約1%至2%。隨超商現煮咖啡近年崛起，冷藏咖啡味全貝納頌、統一左岸咖啡館及金車伯朗皆強化產品線，從風味、包裝到精品化策略出招，在秋季即飲咖啡市場交鋒。

統一企業在年報中引述財政部關務署資料，今年台灣咖啡豆進口量創新高，達4萬5089公噸，10年來成長近60%，市場穩定成長。統一觀察，台灣咖啡市場消費以拿鐵為大宗，但無糖黑咖啡漸受青睞，此趨勢從現煮咖啡開始，逐漸顯現在即飲產品。

統一旗下有多品牌即飲咖啡，包括冷藏的左岸咖啡館與Dr. Milker拿鐵咖啡、鋁箔包裝的咖啡廣場、罐裝品牌HIS CAFÉ等，藉由不同包裝和價格策略，搶攻不同消費族群需求；其中，左岸咖啡館位居冷藏咖啡前兩名，統一指出，近期調整產品組合，推出新口味與限量包裝，以因應市場分眾化趨勢。

味全表示，因冷藏包裝咖啡使用現磨現萃原料，吸引講求口感與咖啡香氣的族群；近年冷藏咖啡受常溫包裝咖啡、現煮咖啡促銷活動影響，市場動能趨緩，不過旗下貝納頌穩居冷藏咖啡市占率第一，每年持續以新品、活動與品牌廣告，加深消費者印象。

味全表示，今年在冷藏產品線以強化季節性風味和新包裝創造話題；常溫產品線則導入機能性概念，切入訴求低負擔的消費族群，也透過代言人強化品牌年輕化形象。

金車伯朗咖啡目前為台灣罐裝咖啡龍頭，金車指出，罐裝咖啡優勢在具長效保存和風味穩定的特性，既可減少因保存不當造成的損耗，又便於通路管理與庫存周轉；相較冷藏咖啡，更能拓展消費觸點。

近年伯朗咖啡採取多通路策略，即飲產品以超商和超市為主力通路，沖調品項則深耕量販市場。隨著現煮咖啡市場快速成長，罐裝即飲咖啡市場空間漸受壓縮，因此伯朗咖啡今年持續強化罐裝產品線，定期推新品。

金車表示，過去伯朗著重含糖奶咖啡市場，隨市場漸分眾化，今年聚焦消費四大趨勢。第一是聚焦無糖與機能性，推黑咖啡系列；第二是強化在即飲市場競爭力，將「咖啡飲料化」，布局寶特瓶即飲市場，具便利攜帶特性與手沖香氣，吸引重視風味與便利性的年輕族群，強化即飲市場競爭力。

第三是「追求便利性」，推出咖啡球，提供隨時沖飲體驗；第四是「精品化升級」，推不同焙度的濾掛咖啡與精品咖啡豆。

金車強調，明年持續強化罐裝產品線，並穩定推年度新品，也將推出更多創新風味、限量系列、小批次特色品項，以吸引追求新風味與個性化體驗的新興族群。

