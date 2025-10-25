優人神鼓與桑布伊首度共演！池上秋收藝術節點亮當地觀光

2025池上秋收稻穗藝術節邀請優人神鼓與金曲歌手桑布伊首度攜手合作，推出全新製作＜我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！＞，為期三天，預計為池上帶來約萬名觀眾前來朝聖，大幅提升當地觀光產值。

台灣好基金會與與池上鄉文化藝術協會主辦的「池上秋收稻穗藝術節」自2007年起舉辦，是台灣最具代表性的地方創生藝文盛事之一，成為很好的城市行銷範例。主要的贊助商包含和碩、富邦、長榮與立榮等，努力為池上地方創生付出心力。

池上秋收稻穗藝術節進入第17年，本次邀請闊別十年再度回到池上的優人神鼓，攜手金曲歌手桑布伊推出全新製作＜我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！＞。台灣好基金會董事長柯文昌表示，2015年跟隨優人神鼓池上雲腳；2020年，則在池上秋收聽見桑布伊唱出山林的呼吸，那一刻，心中就浮現促成兩者合作的念頭。

柯文昌感謝劉若瑀老師與桑布伊儘管行程滿檔，仍排除萬難共創＜我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！＞，他說「這是世界首演，也提醒我們愛護自然和土地。」

池上鄉文化藝術協會梁正賢理事長也分享，<我回來了！>是一部最能體現池上秋收「天、地、人合一」天然劇場的意義。梁正賢特別感謝鄉親們的共同努力，各界的支持與協助，他說，正如桑布伊所說，我們的汗水流到土地的剎那，土地會記得我們，這是祖靈的召喚。在這一整年的災害中，大家一同回到池上，感受池上鄉親一起努力的盛會。

＜我回來了＞來自桑布伊的生命歷程 — 年輕男孩踏上成年禮的旅程，經歷大自然的變化與祖靈的試煉，學習與萬物對話。桑布伊以原住民的傳統樂器鼻笛、口簧琴以及宏亮的母語吟唱，交織優人神鼓的鼓與藝，引導少年穿越山林，走進神靈的家鄉，在池上的天地間打開一條回家的路，展現勇士曲折的生命歷程與池上大地合唱。族語的呼喚，撼人的鼓聲，大風吹起搖曳的金色稻浪，既歡慶年輕勇士的成長，也歡慶豐收。

負責編導的優人神鼓創辦人劉若瑀第一次與桑布伊促膝長談時，聽著桑布伊述說天地山林、生靈萬物，以及祖靈殷殷的叮囑，脫口而出「我們要做一部作品給自己的靈魂，敬告天地我回來了。」劉若瑀分享＜我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！＞與桑布伊的共創過程，劉若瑀形容「我們隨著少年勇士的探索，感受天與地、風與火、鳥鳴與野獸，看到內心的自己。透過桑布伊的原創音樂與歌聲，融合優人藝術總監黃誌群的鼓與藝，在天地稻浪間，我們回來了，跟土地相連，回到靈魂之處，也傳承原住民族的智慧。」

優人神鼓藝術總監黃誌群說，和桑布伊排練笑聲不斷，他肚子裝了很多原住民神話、智慧的話語，還有日常的感動與感懷；創作過程水到渠成，激發團員們非常多的創意。而池上秋收多變的天氣，代表老天爺的提示，昨日的風雨代表了「風調雨順」；今日雲開風輕則代表著「國泰民安」。