北市商辦供給潮…CBRE：今年起每年新增逾3萬坪 年底A辦空置率升破10%

據世邦魏理仕研究部統計，2025年第3季全台大型土地及商用不動產成交金額為704億元，較上季成長22%，但較去年同期下滑57%。分析交易量衰退原因，除了受到去年第3季高基期的影響， 自去年9月實施第七波信用管制起，住宅市場買氣大降，加上銀行放貸態度趨嚴，促使建商購地腳步明顯放緩，導致今年第3季土地市場交易量年減71%，成交額僅320億元，創兩年多來單季最低紀錄。

商用不動產市場方面，第3季成交總額共計新台幣384億元，較前季增長77%，主要可歸功於辦公室及廠房交易熱絡。

世邦魏理仕表示，受惠於AI浪潮與新興科技產品需求強勁，半導體及電子產業對於自用不動產的需求維持高檔，尤其全國廠房買賣金額已連續六季突破新台幣百億元的水準，對整體商用不動產市場形成穩定支撐。

今年第三季前兩大商用不動產交易均為高科技製造業者購置產業園區內廠房，包括台達電以69.5億元購置位於桃園科技工業園區之泰豐輪胎觀音廠，及日月光半導體以新台幣65億元購入穩懋南科路竹廠。

展望未來半年投資市場表現，世邦魏理仕總經理林敬超表示，在央行未調整選擇性信用管制及銀行業未放寬核貸標準的前提下，預料建商對於房市發展仍將抱持保守看法，並影響土地市場交易動能；整體而言，建商評估土地案件仍將以六都及新竹地區的精華地段為首要條件。

商用不動產市場上，林敬超指出，自用型買方購買金額將持續貢獻整體交易量達七成以上，然而考量關稅效應逐步顯現、台灣經濟成長放緩，企業對於購置不動產的態度將更趨謹慎，加上買賣雙方對價格認知的落差難以在短時間內縮小，這些因素將使未來數月商用不動產成交量大致維持平穩。

2025年第3季台北市中心優質辦公室總淨去化量為-4,831坪，是自2023年第3季以來首次轉為負值，且為近十年來首度出現A辦與B辦淨去化量同時落入負值區間。

世邦魏理仕指出，究其原因，今年第2季起即見到企業租戶在面對全球經濟不確定性升高時，對於搬遷計畫的評估更為謹慎，使得整體市場詢問度下降，進而影響第3季實質去化面積減少。

與此同時，第3季內有元大銀星大樓及新光華山金融中心兩棟新大樓釋出，為台北市中心提供約1.5萬坪的總租賃面積；在新完工大樓增加及新增搬遷活動下降的雙重影響下，第3季優質辦公室平均空置率較前季上升1.6個百分點至7.13%。

第3季台北市A辦及B辦平均每月每坪租金為3,088元、1,943元，各較上季成長0.03%、0.39%，其中A辦租金漲勢近乎停滯，主要係整體空置情形升高，且近兩年內完工之新大樓去化速度放緩，因此影響平均租金增長幅度。在B辦市場，多棟大樓因去化情況良好，成交租金持續上升，連帶推動平均B辦租金溫和上漲。

值得注意的是，第3季信義基隆區A辦平均每月每坪租金為3,587元，與上季水準相當，是七年半來該區首次出現平均租金未成長的現象，主因為少數中大型租戶遷離該區或縮減租賃面積。

至今年底前，台北市中心預計將再迎來兩棟新大樓完工，合計為市場帶來近1.5萬坪的可租賃樓地板面積，預測平均空置率將升逾8%。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，台北市中心辦公室市場自今年起進入每年新供給達三萬坪以上的高峰期，當中A辦新供給增加速度逐漸攀升，將使A辦平均空置率於今年末升至10%以上。

李嘉玶表示，儘管辦公室升級趨勢仍將持續為優質商辦市場注入搬遷需求，但目前處於高檔的租金水準將不利大型企業於短期內作出搬家決策。面對日益上升的招租挑戰，建議法人房東應採取更具彈性的態度與新舊租戶進行協商，以確保大樓進駐率維持在理想狀態。