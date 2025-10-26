國際智慧能源周 開跑

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
國際智慧能源展概況
國際智慧能源展概況

一年一度的台灣國際智慧能源周將於29至31日盛大展開，包括元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）、泓德能源等業者均有參展，本屆展會匯聚450家企業，使用近1,600個攤位，展示太陽能、離岸風電，到近年著重的科技儲能、深度節能等先進技術，預計三天展期將吸引近2.8萬名國內、外參觀者參展。

今年台灣國際智慧能源周有四大主題展區：太陽光電、風力能源、智慧儲能應用、多元創能，完整呈現從生活應用到產業前沿的能源解決方案，風能展區更組建「比利時館」、「丹麥館」、「荷蘭館」與「英國館」四國國家館共同參展，帶來國際再生能源最新趨勢與技術解決方案。

台灣國際智慧能源周與淨零永續展以亞太區指標性的產業交流平台為定位，期望加速能源創新與減碳實踐。

