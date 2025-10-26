國際智慧能源周 開跑
一年一度的台灣國際智慧能源周將於29至31日盛大展開，包括元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）、泓德能源等業者均有參展，本屆展會匯聚450家企業，使用近1,600個攤位，展示太陽能、離岸風電，到近年著重的科技儲能、深度節能等先進技術，預計三天展期將吸引近2.8萬名國內、外參觀者參展。
今年台灣國際智慧能源周有四大主題展區：太陽光電、風力能源、智慧儲能應用、多元創能，完整呈現從生活應用到產業前沿的能源解決方案，風能展區更組建「比利時館」、「丹麥館」、「荷蘭館」與「英國館」四國國家館共同參展，帶來國際再生能源最新趨勢與技術解決方案。
台灣國際智慧能源周與淨零永續展以亞太區指標性的產業交流平台為定位，期望加速能源創新與減碳實踐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言