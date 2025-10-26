零售競爭 從價格轉向價值 生活型態、人口結構變化等重塑產業生態

隨著疫情陰霾散去，街頭商圈再現人潮，消費者重返實體店面，零售市場逐步恢復熱度。根據經濟部統計處資料顯示，台灣零售業銷售額於2021年突破4兆元，至2024年更攀升至4.85兆元，創下歷史新高。電商通路同樣表現亮眼，2024年網路零售銷售額達6,533億元再創紀錄。

然而，在繁榮表象之下，市場成長動能正逐漸放緩。隨著「疫情紅利」退場、報復性出國潮興起，內需市場受到排擠。2023年零售業銷售額年增率僅0.32%，創近年新低。雖然2024年受大型活動與節慶帶動回升，但這並非長期穩定動能。

全球經濟不確定性升高，原物料與營運成本持續攀升，通膨壓力讓消費者更加謹慎。購物行為出現明顯轉變：比價、找折扣、分期與小額消費成為常態。對零售業者而言，挑戰已不只是「通路選擇」的問題，而是「如何讓消費者願意掏錢」。從生活型態、社會觀念到人口結構變化，都在重塑零售經營邏輯。高齡化、少子化與遠距工作等趨勢，使消費需求更加分散，也讓傳統商圈面臨結構調整壓力。

在消費結構轉變之下，「社區型百貨」逐漸成為零售業的新焦點。根據即將發布的《2025商業服務業年鑑》指出，這類商場不同於傳統百貨集中於市中心、主打時尚品牌，而是深耕住宅區、服務在地居民的日常生活。例如新莊的宏匯廣場以周邊社區客層為主，平日提供商務餐飲與休閒空間，假日轉為親子娛樂場域；桃園台茂購物中心則以近距離客群為主，設置約6千坪戶外綠地與免費兒童遊樂園，每年吸引上百萬人次造訪。社區型百貨的核心不在坪效，而在「生活延伸與情感連結」。當商場能融入居民生活，就不再只是購物場域，而是社區的一部分。

此外，在通膨壓力下，「高性價比」成為消費者決策的關鍵詞。美國折扣零售商TJX Companies（TJX）的成功正是典型案例。其透過「挖寶式購物」體驗，讓消費者每次進店都有驚喜。TJX採取高頻率、低庫存的採購策略，收購過季或剩餘商品，以低價再販售。這種模式不僅降低庫存風險，也創造消費黏著度。其成功啟示零售業：價格競爭不單只是削價，而是要讓消費者覺得物有所值。

再者，隨著數位科技益發普及，零售業正從「銷售導向」轉向「數據導向」。零售媒體網路（Retail Media Network，RMN） 成為最新趨勢。RMN讓零售商不只販售商品，也販售廣告曝光與數據流量。業者可透過自家App、官網、電子看板與POS系統，向品牌商提供精準投放服務。

以日本全家便利商店為例，其憑藉萬間門市，已使全家便利商店具備從商品通路轉為媒體通路的條件。透過RMN，全家便利商店讓品牌廣告精準觸及消費者，同時開拓新收益來源。這象徵零售業正邁向「數據驅動的營收模式」。

展望未來，後疫情時代的零售競爭，已從「通路之戰」轉向「價值之戰」。未來零售業成長將聚焦三大方向：一、洞察變化、靈活應變：針對小家庭、銀髮族與單身族群，提供更貼近生活與健康導向的商品與服務。採取社區微型店、複合店與快閃店等靈活布局。

二、穩定品質、強化價值：發展自有品牌、提升服務品質，讓消費者感受到「物有所值」。

三、擁抱數位、創造新收益：運用RMN與全通路整合，結合實體互動與線上數據，建立新的獲利模型。

當消費者變得更理性、品牌競爭更激烈，零售業的關鍵不再是「價格戰」，而是「如何與消費者建立長期關係」。在這場新常態的變局中，唯有懂得傾聽、創新與連結的零售業者，才能在變動的市場裡找到新的成長動能。（作者是商業發展研究院商業發展與策略研究所研究員）