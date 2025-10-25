台中會展中心開館吸引上萬買主 帶動五金產業三倍商機

台中國際會展中心試營運首展創紀錄！由台灣手工具公會與朗盛行銷主辦的「台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」圓滿落幕，三天展期吸引國內外五金、工具、製造零組件及相關供應鏈業者齊聚一堂。展會期間湧入上萬專業買主與參觀人潮，也替台中在會展、旅宿、餐飲等相關產業注入一股新活力。

台中市經濟發展局長張峯源表示，會展中心試營運首展「TiTE x IHT台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，是全台唯一規模最大，亞洲五金工業產業年度盛事，匯聚近400家國內外品牌廠商、800個攤位，展出面積達8,000平方公尺，吸引1萬3,000名專業買主與1,000位國際決策級買主，涵蓋北美、歐洲、東北亞與東南亞市場。

張峯源指出，此次五金展因受惠移師台中國際會展中心，相較去年參展家數成長約33%、攤位數成長約15%，是歷年規模最大。

尤其21日開幕當天，吸引長長排隊人龍及車潮進場，同時多達5,000人湧入，展館及周邊停車場亦湧入1,200輛車進場，便可以看出參觀人潮多熱烈，大量觀展人潮也為周邊旅宿、餐飲業注入活水，帶動觀光與商業全面升級。

台灣手工具公會理事長謝武志表示，本屆展覽不僅成為美國關稅挑戰下的強心針，這個時機更完美銜接廣交會秋季檔期，打造亞洲「國際買主黃金採購週」，讓台中躍升全球品牌與決策鏈結的核心節點。

謝武志說，在會展中心新場館的加持下，「作為會展中心壓力測試首展就有這種成績，真的非常不容易，期待明年正式開幕可以帶來更多商機！」

台灣手工具公會榮譽理事長賴亮孜則表示，打造國際品牌絕對要搭配國際級展示空間，台中國際會展中心擁有位在水湳核心的區位、寬敞舒適的展示空間與先進設施，讓展商的參展體驗大為提升，也讓台灣品牌在國際市場上展現專業形象與競爭力，這次展出吸引國內外買主前來，是往年三倍之多。

賴亮孜指出，「新展館的格局與氣勢全面提升展會效益，並賦予品牌形象新價值，帶動商機超越業界的期待」。公會常務監事謝志堅也表示，展期三天，展攤國外買主應接不暇，餐飲需求也大量浮現，未來展館美食街完成後，相信能帶給展商及買主更佳體驗。

經發局說明，旅宿業者也感受到熱度，其中作為國際買主下榻指定飯店裕元花園酒店及大毅老爺行旅等代表，皆表示展會期間住房需求有感提升，國外商務客連住好幾天，平均停留時間變長，特別是和主辦單位建立合作後，未來會展客群有機會成為長期的企業客戶，讓營運更穩定。

鄰近會展中心的逢甲商圈也很有感，逢甲商圈主委王朝藝說，台中國際會展中心首展開幕，適逢接近連假共伴效益，商圈住宿業者業績有較明顯上升，雖然近日天氣不穩定，整體商圈業績仍有微幅成長，會展中心帶來的周邊效益顯然值得期待。

台中國際會展中心主任吳春見表示，展館目前尚在壓力測試階段，會議中心的裝修也在如火如荼進行中，但明年已有51個檔期敲定預約，成績相當亮眼。

吳春見強調，台中會展不只是服務台中的傳統產業聚落，還會把周邊的商業能量帶出來，除了專業性展覽，也會舉辦很多消費性展覽，不僅是產業界發表新品、拓展商機的全新舞台，也讓國際買主有機會更深入認識台中的產業實力，會展中心躍升國際展會重要基地的前景可期。

經發局補充說明，台中國際會展中心是中台灣最大、最新的展覽館，將帶動會展經濟新契機，市府將攜手貿協密切合作，持續蒐集壓力測試期間各界建言及經驗，讓展館營運全方面優化，期盼透過會展聯動在地商圈、旅宿與餐飲產業，形成產業鏈的外溢效果。