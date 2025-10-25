快訊

喬福機械等25家公司 11月假證交所場地自辦法說會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年11月假證交所場地自辦法說會場次。資料來源：臺灣證券交易所
2025年11月預計共25家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，今年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理2,306場法人說明會。

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中，創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

證交所表示，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計今年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理2,306場法人說明會。

自辦法人說明會的上市公司基本資料可在公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看(https://webpro.twse.com.tw)，惟城中大樓目前受限設備，尚無法提供網路轉播同步收看服務。參與法人說明會前，投資人除可至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)外，另凡持有該上市公司股票的投資人可利用集保e手掌握app(https://m.tdcc.com.tw/m/)，於app點選同意接受WebPro訊息後，法人說明會前即可接收到通知。

法人說明會 上市公司

