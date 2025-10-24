業者看明年車市 恐不樂觀

今年車市受到關稅與貨物稅不確定因素影響，面臨掛牌40萬台保衛戰，業者對明年車市同樣不樂觀。三陽董事長吳清源指出，大量進口車仍然停在港口，超過3萬台的進口車今年賣不完，明年還要繼續賣，整體車市規模不一定會縮減，但競爭慘烈，對明年市場保守看待。

貨物稅修正在上月確定後，預期車市買氣逐漸恢復，目前的不確定因素只有進口車關稅議題。原本車商取得的訊息是雙十節後會正式宣布對進口車關稅稅率，但經濟部長龔明鑫已經表示，10月底之前台美關稅談判難有結果，進口車關稅無法底定，進口車的復甦只能期待11月。

對於進口車的庫存去化，業界普遍認為要到明年第1季或是第2季才有辦法好轉；台灣賓士著眼於進口車積極去化，認為明年第1季車市銷售量可望比第4季好。

吳清源也指出，今年市場受到政治不確定因素影響買氣，可以預見明年也只能保守看待。主要是市場上進口車庫存可觀，今年延後的買氣到明年會如何發展尚待觀察，車廠獲利勢必受影響。