美進口車可望降稅 特斯拉降價空間大

經濟部長龔明鑫日前在立法院經濟委員會答詢透露，台美關稅談判有談到降低美國進口汽車關稅，希望最後不是零關稅。市場認為，即使不是零關稅，勢必與其他國家進口車有差距，美國車進口關稅即將大降，目前台灣銷售最佳的美國車首推美國製特斯拉（Tesla），被市場視為受惠最深，未來降價想像空間大。

其餘電動車品牌則壓力大增。目前日本、歐洲電動車款，甚至國產品牌電動車都擔心難擋特斯拉強勢銷售。國內汽車業者表示，特斯拉一旦大幅降價，勢必打亂目前電動車市場，因非美國製電動車無法享受調降關稅的好處，未來價格競爭力勢必驟減，擔心將來台灣電動車市場恐將以美國產製獨大。

台美關稅對車市影響

龔明鑫指出，台美談判只差總結會議，但美國官員最近忙於APEC以及安排與各國領導人見面，10月底前不太可能有結果。業界人士指出，原本業界預期雙十節後，台美談判底定，有關進口汽車相關稅率正式宣布，無論結果為何，不確定因素排除，市場買氣可望不再觀望。但10月底前沒有結果，買氣不回籠，進口車商還是要等正式關稅，再研擬行銷方案。

業者指出，政府釋出進口車調降關稅只針對美國車，稅率可能降至零或極低，市場出現兩種現象，首先是許多消費者仍然期待非美國製的進口車可能調降售價以因應美國車競爭，因而延後購買；其次是有意購買特斯拉的消費者則期待關稅降低後再買。為此，特斯拉9月就宣布提前降價反應關稅，並強調未來即使公布新稅率，Model S、Model X也確定不再降價，有效帶動當月的特斯拉掛牌數。

不過台灣進口車商指出，電動車需求相對之前大幅成長，目前大致持平，如果進口汽車關稅只針對美國車調降，其他品牌電動車銷售會遭遇相當大的考驗，預期未來特斯拉獨大局面更加明顯，車商不管是持有電動車庫存或是未來要引進電動車，都是重大考驗。