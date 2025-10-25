台北車站商場 12月招標

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台北車站為三鐵共構樞紐，每日人流相當高，目前經營台北車站商場的微風集團，營運至今已近20年，根據合約即將於2026年7月24日到期，外傳眾多零售業者都有意願參與招標。

台鐵公司表示，台北車站商場促參招商案，目前正在進行財務評估規劃，預計今年12月就會公告辦理招商。

交通部管轄業務中，台北車站商場是台鐵現代化經營的先驅之一，一年營業額甚至高達30億元，再加上每日人流龐大，具極高商業價值，堪稱最核心的交通與商業地段之一。

目前為北車商場經營者的微風集團，自2005年接手至今也已20年，北車微風商場合約將在2026年7月到期，將於今年12月辦理招商公告。

台北車站是全台灣人流最密集的交通樞紐，每日來往人次達60萬以上，微風北車商場內部規劃多達150個櫃位，涵蓋餐飲、伴手禮、紀念品與便利型零售，不僅滿足旅客即時購物與用餐需求，也帶動場域營業額表現。除了北車，高雄車站商場招標進度已邁入最後階段，據傳環球購物中心是唯一投標廠商，若無意外，應會由環球購物中心得標。

台鐵公司表示，投標申請人身分無法對外公開，僅說會在調整開標資格後，於12月底完成簽約。根據台鐵公告資料顯示，此次出租案契約期間定為20年，得標人並享有兩次優先定約權利，每次以十年為限，使整體契約最長可達40年。

台北車站 環球購物中心 微風

