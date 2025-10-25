運價連三漲 四航線齊揚

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中國大陸十一長假結束，趕出貨推升貨運需求。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（24）日出爐且連三漲，指數上漲93.14點至1403.46點，周漲幅7.1%，四大航線全都上揚，美西線漲幅逾一成。

歐洲線運力仍供過於求，近期受惠旺季需求支撐，航商開始談判歐洲線新年度合約，大型航商陽明MSC（2609）、COSCO及CMA等傳出將在11月1日起加收歐洲線GRI（綜合附加費），每40呎櫃加收1,000-1,100美元。

國內物流業者出，遠東-北美的運價受縮船與減班影響，北美航線空班率高，目前聯盟運價走勢平穩，10月中旬開始進入歐美耶誕節及新年假期的出貨期，供應減少、需求增加，運能供需略為吃緊，遠東到美西、美東繼續強彈，運價出現小確幸行情。根據最新一期出爐運價，減班效應發威，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,153美元，較前一期漲217美元，漲幅達11.2%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達3,032美元，較前一期漲179美元，漲幅6.2%。

遠東到歐洲11月開始進入2026年新年度合約談判，大型航運業者已經表態不願意低價簽約，也讓歐洲線的運價繼續上揚。

