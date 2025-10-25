長榮航四策略 保障空服員

長榮航空（2618）孫姓空服員日前不幸離世引發高度討論，調查報告昨（24）日出爐，長榮航空推出四策略防堵遺憾再發生。

首先，加發缺員津貼給同班機其他組員，以減低身體不適無法服勤務組員的歉意；第二，提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊掌握；第三，考評制度調整預計年底前完成；第四，強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務的機制。

長榮航空釐清事件來龍去脈與責任歸屬後，昨日公布調查報告。長榮航空表示，此事件負責領導後艙事務的事務長應變與通報執行有所不足，未依異常作業原則通報機長及報到中心，導致醫療支援無法及時介入。

避免未來遺憾再度發生，推出四大策略因應，首先加強落實既有程序和宣導組員既有權益，進一步調整現有制度，降低未來機組員身體不舒服無法服勤務對同組員內疚感，將加發缺員津貼予同班機其他組員，降低身體不適組員的歉意。

其次，未來長榮航空將提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊掌握，建立平台公開揭示。有關醫療相關資訊部分，長榮航原本就已為組員投保外站醫療保險，在機場使用救護車費用也由長榮航空負擔，組員未充分理解既有權益，讓緊急處置的程序未能被落實，未來會加強宣導。

第三，研議在考評制度上增加空服員自身請病假裕度，將依上述調查結果進行後續處置，即刻啟動考評制度調整，因考評制度事涉較廣泛，預計在年底前完成。

第四，研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務機制，當事務長和副事務長確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台，公司也將同步加發缺員津貼予同班機其他組員。

長榮航空表示，考量此事件發生後，同班機組員可能造成心理衝擊，立即安排空勤管理職以一對一方式關懷當班組員，也將安排美國執業臨床心理師專業團隊，對當班組員進行心理諮商與追蹤輔導。此次事件對長榮航空是極其沉痛提醒，期盼透過制度的改善讓遺憾不再發生。