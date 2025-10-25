租賃業擺脫逆風 業績回暖

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
台北市租賃商業同業公會公布2025年上半年租賃與分期付款業績統計，有別於去年上半年遭遇營運逆風，今年全體會員合計契約金額達3,577億元，較去年同期的3,501億元成長2.2%。路透
台北市租賃商業同業公會公布2025年上半年租賃與分期付款業績統計，有別於去年上半年遭遇營運逆風，今年全體會員合計契約金額達3,577億元，較去年同期的3,501億元成長2.2%。整體件數達118.9萬件，年增近37%，顯示市場仍以中小額分期案為主。

最引人注目的是醫療保健及社會工作服務業，2025年上半年合約金額達76.8億元，較去年同期的22.6億元 暴增約2.4倍，成為所有行業中成長幅度最大的類別。租賃業者表示，由於政府推動長照2.0與醫療科技升級計畫，帶動高單價醫療器材與照護設備的租購需求明顯擴張。

根據統計，車輛及運輸設備仍穩居最大宗，合計契約金額1,328億元，占整體約三成七；其次為原物料租購案約704億元及資金貸與類約609億元，三大項目合計占整體金額逾七成，反映企業資金運用與運輸設備更新需求仍強。

從採購來源觀察，國內採購占比高達96%，契約金額約3,423億元，較去年同期的3,368億元增加1.6%；國外採購則達154億元，年增逾16%，顯示部分業者加快導入進口設備與自動化生產機具。

在行業別表現上，製造業仍為租賃與分期需求主力，契約金額338.8億元；營建工程業金額497億元，與去年同期增加；運輸及倉儲業為445億元，受航運與物流設備投資調整影響，較去年減少約39%。

在契約期限結構上，3年期（36月）案件最多，契約金額約1,017億元；短期（12月以下）案件約344億元。從資本額結構來看，中小企業仍為市場主力，資本額2,000萬元以下企業簽約金額達2,645億元，占整體約七成；大型企業（資本額5億元以上）雖僅占件數不到一成，但貢獻金額仍逾1,305億元，反映大型企業多採高額專案租賃模式。

租賃業2024年上半年遭遇逆風，業績量為近14年來首見衰退，承作業務量（契約金額）年減約7.3%，少了275億元，車輛與運輸設備業績量下滑逾二成是關鍵，顯示主管機關上半年加強對租賃業尤其車輛融資的監管力道，促使租賃業在整頓市場秩序過渡期中承受衝擊。

不過今年營運明顯好轉，整體而言，2025年上半年租賃市場仍維持溫和成長，企業設備投資趨於謹慎，以營建工程、醫療保健等新興領域需求支撐市場。

