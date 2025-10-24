稱「台灣不只有科技業」！童子賢：誠品書店為台灣「點一盞燈」

台灣好基金會舉辦《吳清友先生紀念展》，和碩（4938）董事長童子賢24日與會表示，台灣不能只有科技業，應該擁有屬於自己的人文空間，為台灣人「點一盞燈」。

誠品創辦人吳清友先生離世八年之際，台灣好基金會特別策辦《相遇、相知、相疼惜—吳清友先生紀念展》，包括台灣好基金會柯文昌董事長、和碩科技童子賢董事長、誠品吳旻潔董事長、國美館陳貺怡館長、宏碁（2353）創辦人施振榮、文化部文化資源司陳修程司長均出席開幕，展期至2026年4月5日。

童子賢表示，台灣的高科技產業非常發達，半導體出超，但人文精神卻是入超，他舉例，台灣有很多的百貨、商場，很多都融合東方與西方元素，台灣更應該擁有屬於自己的文化資產，而吳清友的「誠品書店」幫我們實現了這個夢想。

童子賢表示，吳清友是他在台北工專的學長，他和一些電子工程界的朋友們開始思考，台灣不應該只有科技和電子產業，更應該發展自己的人文空間，擁有屬於自己的書店、出版物和寫作空間，更能夠在這個空間中為台灣人點一盞燈，燈下有人看書，這樣子的影像會永遠留在曾經一起享受過、從敦南誠品到信義誠品的所有的讀者的心中。

誠品（2926）董事長吳旻潔表示，策展取名《相遇．相知．相疼惜》來自於吳先生的筆記，我們一生相遇很多人，能相知甚至相疼惜的緣分，就非常難得了。這項策展是一項鼓勵和勇氣，也是啟發和靈感。吳先生一直希望能夠款待讀者，這樣的心意和精神，在AI時代，希望能進一步延伸做到讓讀者感到被疼惜。

她說，這次的展覽不僅得到了柯文昌董事長的支持，也包括童子賢董事長的贊助，吳旻潔強調，童子賢是誠品兩代的貴人，他不僅是父親吳清友的貴人，也是她的貴人，更是誠品同仁和所有讀者生命中的重要人物。

柯文昌也分享了一個與吳清友相交相知的小故事，他說，當年和吳清友讀佛法時談到「四聖諦」所有的境遇都是「苦」，吳清友卻提出不一樣的看法，他說「用愛用溫暖就能化解所有的苦」。吳清友就是這樣一個人，對人、對土地鄉村有深厚的愛與情感。