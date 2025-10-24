新台幣要換樣？央行啟動五面額改版 「不放政治人物」掀論戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
央行宣布新台幣五面額將全面改版，並納入「不放政治人物」參考，引發正反熱議。(本報資料照片)
央行宣布新台幣五面額將全面改版，並納入「不放政治人物」參考，引發正反熱議。(本報資料照片)

中央銀行總裁楊金龍23日宣布，將啟動睽違24年的新台幣紙鈔改版計畫，預計針對100、200、500、1000與2000元五種面額全面換新設計，並納入「不放政治人物」作為參考方向。雖然楊金龍強調「沒有政治考量」，但消息一出仍在社群掀起熱烈爭論。

央行指出，這次改版主要是為了更新防偽技術與安全需求，開銷將低於過去估算的500億元。

楊金龍解釋，紙鈔印製成本將由每張3.5元提升至約5元，並表示「現在不改，未來成本會更高」；此外，200與2000元是否續發也將重新評估，並將開放公民參與、民眾投票決定設計方向。

對於「不放政治人物」的說法，立委間看法分歧。民進黨立委吳秉叡認為應避免政治人物入版面，以減少爭議；國民黨立委賴士葆則批評「這是轉型正義的延伸」，懷疑央行配合執政黨政治操作。

楊金龍嚴正否認：「絕對沒有政治考量，在國會殿堂不會打狂語。」

在PTT上，不少網友對改版計畫提出質疑。有人直言「浪費錢」、「正事不做」，也有人酸「500一定要放伍佰」、「台積電要印上去了」。另一派則支持防偽升級，認為「24年沒換很合理」、「世界各國平均20年就會改一次」。

轉型正義 賴士葆 楊金龍 新台幣

