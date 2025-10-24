桃園226社區大比拚！創全台最大規模優良公寓大廈評選

桃園市建管處24日在風禾公園舉辦「114年度優良公寓大廈評選頒獎典禮」，共45個社區與2名優質管理人員脫穎而出，並頒發總獎金153萬元，今年報名社區多達226個，刷新去年紀錄，創下全台最大規模的公寓大廈評選活動，市長張善政出席頒獎。

建管處指出，本屆參賽社區依建築年齡與型態分為新秀組、青壯組、風韻組與透天組等六大類別，評選指標除延續社區安全、清潔及節能管理外，今年特別新增公共安全維護基金帳戶設立、電動車充電防火安全、高空施工防墜措施及開放空間營造等項目，鼓勵社區自我管理升級，帶動城市整體環境品質。

今年奪得社區金獎的「璟都巴黎社區」代表指出，社區去年拿下發展金獎後，持續精進管理制度，利用社群平台建立住戶即時互助系統，增進凝聚力，並依評選重點擬定短、中、長期營運規畫，使社區治理更有方向，最終再度獲評審團肯定。

桃園都發局長江南志表示，桃園人口持續成長，優質社區管理對提升居住品質與幸福感至關重要。未來建管處將滾動檢討評選方向與相關自治條例，並將「公安、淨零、鄰里共好」納入長期推動方針，持續打造「桃園好生活」的宜居城市。

活動承辦單位台灣物業管理學會理事長郭紀子也指出，活動自5月開放徵件以來獲得熱烈回響，參賽數量再創歷史新高，顯示桃園市民對社區管理與市政發展的高度重視與參與，這場評選不僅是一場競賽，更象徵桃園社區治理能量的成熟與自信。