快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

桃園226社區大比拚！創全台最大規模優良公寓大廈評選

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
右一為都市發展局局長江南志。圖／桃園建管處提供
右一為都市發展局局長江南志。圖／桃園建管處提供

桃園市建管處24日在風禾公園舉辦「114年度優良公寓大廈評選頒獎典禮」，共45個社區與2名優質管理人員脫穎而出，並頒發總獎金153萬元，今年報名社區多達226個，刷新去年紀錄，創下全台最大規模的公寓大廈評選活動，市長張善政出席頒獎。

建管處指出，本屆參賽社區依建築年齡與型態分為新秀組、青壯組、風韻組與透天組等六大類別，評選指標除延續社區安全、清潔及節能管理外，今年特別新增公共安全維護基金帳戶設立、電動車充電防火安全、高空施工防墜措施及開放空間營造等項目，鼓勵社區自我管理升級，帶動城市整體環境品質。

今年奪得社區金獎的「璟都巴黎社區」代表指出，社區去年拿下發展金獎後，持續精進管理制度，利用社群平台建立住戶即時互助系統，增進凝聚力，並依評選重點擬定短、中、長期營運規畫，使社區治理更有方向，最終再度獲評審團肯定。

桃園都發局長江南志表示，桃園人口持續成長，優質社區管理對提升居住品質與幸福感至關重要。未來建管處將滾動檢討評選方向與相關自治條例，並將「公安、淨零、鄰里共好」納入長期推動方針，持續打造「桃園好生活」的宜居城市。

活動承辦單位台灣物業管理學會理事長郭紀子也指出，活動自5月開放徵件以來獲得熱烈回響，參賽數量再創歷史新高，顯示桃園市民對社區管理與市政發展的高度重視與參與，這場評選不僅是一場競賽，更象徵桃園社區治理能量的成熟與自信。

承辦單位台灣物業管理學會理事長郭紀子（中）表示，桃園市公寓大廈評選活動，參選社區數量高達226個，繼去年創下史上最高紀錄以來再次刷新紀錄，成為全台灣最有影響力、最大規模的優良公寓大廈評選活動。圖／桃園建管處提供
承辦單位台灣物業管理學會理事長郭紀子（中）表示，桃園市公寓大廈評選活動，參選社區數量高達226個，繼去年創下史上最高紀錄以來再次刷新紀錄，成為全台灣最有影響力、最大規模的優良公寓大廈評選活動。圖／桃園建管處提供
桃園市優良公寓大廈評選活動，張善政市長出席頒獎典禮。圖／桃園建管處提供
桃園市優良公寓大廈評選活動，張善政市長出席頒獎典禮。圖／桃園建管處提供

桃園

延伸閱讀

新北社區公告：熟廚餘裝袋丟垃圾車 僅回收未煮菜葉果皮做堆肥

桃園逆子酒後持刀砍父險釀人倫悲劇 一審判決出爐

桃園公車衝突熱議…網友狂推傳奇司機「喜旺伯」 盼晚點退休

桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

相關新聞

新台幣要換樣？央行啟動五面額改版 「不放政治人物」掀論戰

中央銀行總裁楊金龍23日宣布，將啟動睽違24年的新台幣紙鈔改版計畫，預計針對100、200、500、1000與2000元五種面額全面換新設計，並納入「不放政治人物」作為參考方向。雖然楊金龍強調「沒有政

豪砸12億！傳「麻吉大哥」黃立成是陶朱隱園買家 房產人士：價格不貴

台北信義區地標級豪宅「陶朱隱園」再掀話題。中華工程（中工）昨（23）日公告，17樓一戶連同4個車位以總價12億元售出，買...

興富發變身「商辦王」 新莊副都心推出超炫目商辦

住宅市場不佳，有獵地王、營收王之稱的興富發建設，近年變身「商辦王」，在北中南各地推出指標商辦 ，最新個案為新北新莊副都心...

AI 浪潮勢不可擋？廠房交易已連6季破百億

世邦魏理仕研究部發布最新統計，第三季商用不動產成交總額共計384億元，較前季增長77%，主要是受惠於AI浪潮與新興科技產...

中國大陸9月起社保強制落地 勤業眾信籲台商速查帳避風險

中國大陸從9月起實施《關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》（簡稱《解釋二》），明確規定「員工不得放棄社保」，違...

高鐵參與「國際高速鐵道協會」年會 分享站區開發成功經驗

台灣高鐵（2633）於10月22日至25日在日本東京參加2025年年會（IHRA Forum）「國際高速鐵道協會」（In...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。