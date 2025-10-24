快訊

豪砸12億！傳「麻吉大哥」黃立成是陶朱隱園買家 房產人士：價格不貴

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
陶朱隱園有一戶12億元賣出，市場人士表示，價格其實不貴。圖／本報系資料照片
台北信義區地標級豪宅陶朱隱園」再掀話題。中華工程（中工）昨（23）日公告，17樓一戶連同4個車位以總價12億元售出，買方為「非關係人」。市場盛傳，這名神秘買家正是藝人兼投資人「麻吉大哥」黃立成，但中工及當事人均未證實。

房地產業界人士指出，若成交價約12億元、坪數約300坪計算，每坪單價落在近400萬元，已重新突破象徵豪宅天花板的「彭淮南防線」。但業者認為，這個價位相較陶朱隱園早期對外喊價每坪逾600萬元，實際上並不貴，反而以高樓層來說，算是「相當便宜」。而陶朱隱園近年去化緩慢，此筆是該建案完工以來首筆非關係人交易，將為後續銷售提供參考。

據悉，這棟豪宅早已吸引許多科技大老親自看屋，包括鴻海創辦人郭台銘、美超微董事長梁見後都曾造訪。只是由於陶朱隱園屬中工董事長沈慶京開發，在市場爭議話題高漲時，潛在買方多選擇觀望，直到近期沈慶京資金吃緊、價格鬆動，才出現具體成交。

事實上，黃立成早在2019年就以旗下「麻吉砥加有限公司」名義，以6億837萬元購入信義區豪宅「琢白 55 TIMELESS」30樓頂樓戶，面積278坪、單價約232萬元，創下該社區最高紀錄。房市專家分析，黃立成出手精準，這次若真是他再度出手「陶朱隱園」，顯示頂級買盤對信義計畫區核心豪宅仍具信心。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，這筆交易象徵台灣豪宅市場信心回穩，「即使整體市場盤整，仍有具代表性的高端買方願意出手，顯示頂級資金的承價力仍強。」

市場盛傳，「陶朱隱園」的神秘買家正是藝人兼投資人「麻吉大哥」黃立成（圖），但中工及當事人均未證實。圖／聯合報系資料照
市場盛傳，「陶朱隱園」的神秘買家正是藝人兼投資人「麻吉大哥」黃立成（圖），但中工及當事人均未證實。圖／聯合報系資料照

豪宅 陶朱隱園 黃立成

