快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

聯聚贊助紙風車巡演《台灣幻想曲》24日於大同國小登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
紙風車368藝術工程自2006年啟動，串連全台368個鄉鎮市區，累計803場演出。圖／業者提供
紙風車368藝術工程自2006年啟動，串連全台368個鄉鎮市區，累計803場演出。圖／業者提供

台中豪宅一哥聯聚建設秉持對教育與城市文化的長期專注，持續以行動支持藝文扎根，由紙風車文教基金會發起的「368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」巡演，今(24)日晚間7時將在台中市大同國小登場。

此次演出由聯聚文教基金會贊助，免費開放入場，邀請孩子與家長一同走進校園，在熟悉的操場空間中欣賞國家劇院級的精彩演出，讓表演藝術成為生活的一部分。

此次帶來的表演主題為深受親子喜愛的《台灣幻想曲》，融合多元藝術形式，共由四段故事組成：〈唐吉軻德〉鼓勵孩子勇敢追夢、〈剩食的逆襲〉以趣味互動推廣環保與惜食理念、〈後山天使〉述說偏鄉醫者的真實故事、〈慶典的喜悅〉則以黑光劇展現台灣慶典文化的歡騰與魔法。

劇中不僅有孩子熟悉的音樂與角色，更融入永續、勇氣與關懷等核心主題，寓教於樂，適合全家共賞。

「紙風車368藝術工程」自2006年啟動以來，串連全台368個鄉鎮市區，累積超過803場演出，讓每位孩子都能在家鄉的操場看見藝術、感受創意的力量。

聯聚建設副總經理江俞瑾表示，聯聚與紙風車合作多年，從2015年起即長期支持優質兒童戲劇演出，許多經典劇目如《武松打虎》、《雞城故事》等都令人印象深刻。聯聚不僅陪伴紙風車走過多所學校，也進到國家歌劇院，期盼能讓更多孩子有接觸藝術的機會。

在聯聚建設與紙風車的合作中，其中一場特別具代表性的活動，是2016年花都藝術季的壓軸閉幕節目《唐吉軻德冒險故事：銀河天馬》。 為了讓更多孩子能接觸藝術，聯聚建設不僅贊助大劇場內的演出，也支持場外同步轉播與真人互動表演，成為當時的一大創舉。

紙風車團長曾回憶說，劇中最讓觀眾沸騰的橋段，是長達20公尺、四顆龍頭張開時寬達16公尺的「四頭龍」從天而降、追逐唐吉軻德的震撼場面。

為了讓劇場與戶外觀眾都能同時感受巨龍凌空飛過的震撼，劇團一度面臨製作困難。最終，在聯聚建設創辦人江韋侖一句：「一切都是為了孩子」的支持下，紙風車得以重現全規格演出，讓孩子親眼見到巨龍再度飛翔。

當天吸引上萬名觀眾到場觀賞，人潮從歌劇院內延伸至廣場與夏綠地公園。聯聚更特別邀請超過800位偏鄉孩童共同參與，讓藝術的力量跨越地理距離。這場合作展現聯聚對文化教育的投入與堅持，也以實際行動讓藝術融入孩子的生活，化為成長旅程的養分。

從建築到教育，從藝術到文化，聯聚始終以行動延續善的循環。從興建由建築大師安藤忠雄設計的「童書之森・臺中」兒童圖書館，到舉辦「聖誕音樂會」、「清音會」與市民共享藝文時光、捐助課輔基金支持偏鄉合唱團，再到策劃「城市稻田」展覽回望土地記憶，聯聚持續落實企業對教育、文化與社會責任的承諾。

江俞瑾說，聯聚期盼透過紙風車的精彩演出，讓更多孩子在笑聲與想像中看見藝術的美好。

聯聚建設以行動支持表演藝術，贊助紙風車巡演《台灣幻想曲》24日晚在大同國小登場。圖／業者提供
聯聚建設以行動支持表演藝術，贊助紙風車巡演《台灣幻想曲》24日晚在大同國小登場。圖／業者提供

紙風車

延伸閱讀

喜馬拉雅「炸山」風波未平 蔡國強巴黎再辦煙火表演…對話活動臨時喊卡

大媽搶光待評審的麵包 中國蘇州烹飪賽這一幕讓參賽者傻眼

此女真的是神！歐陽娜娜「大U領美胸包不住白到發光」找回靈氣 隨便拍都像落入凡間的仙女

台北國際藝術博覽會登場 120家畫廊參加 首設客家、兒童專區

相關新聞

興富發變身「商辦王」 新莊副都心推出超炫目商辦

住宅市場不佳，有獵地王、營收王之稱的興富發建設，近年變身「商辦王」，在北中南各地推出指標商辦 ，最新個案為新北新莊副都心...

AI 浪潮勢不可擋？廠房交易已連6季破百億

世邦魏理仕研究部發布最新統計，第三季商用不動產成交總額共計384億元，較前季增長77%，主要是受惠於AI浪潮與新興科技產...

中國大陸9月起社保強制落地 勤業眾信籲台商速查帳避風險

中國大陸從9月起實施《關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》（簡稱《解釋二》），明確規定「員工不得放棄社保」，違...

高鐵參與「國際高速鐵道協會」年會 分享站區開發成功經驗

台灣高鐵（2633）於10月22日至25日在日本東京參加2025年年會（IHRA Forum）「國際高速鐵道協會」（In...

非洲豬瘟議題延燒 動物檢測題材熱炒

非洲豬瘟議題延燒，全台唯一上市動物藥廠永鴻生技、動物檢測廠瑞基海洋昨（23）日股價連兩日攻上漲停，其他檢測廠金萬林、基米...

管理錦囊／以人為本的管理 共創價值

某知名公司因涉及強迫勞動，近日遭美海關及邊保局發布暫扣令。整起案件撲朔迷離，有待勞動部釐清真相。但它讓筆者憶起30年前的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。