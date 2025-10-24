聯聚贊助紙風車巡演《台灣幻想曲》24日於大同國小登場

台中豪宅一哥聯聚建設秉持對教育與城市文化的長期專注，持續以行動支持藝文扎根，由紙風車文教基金會發起的「368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」巡演，今(24)日晚間7時將在台中市大同國小登場。

此次演出由聯聚文教基金會贊助，免費開放入場，邀請孩子與家長一同走進校園，在熟悉的操場空間中欣賞國家劇院級的精彩演出，讓表演藝術成為生活的一部分。

此次帶來的表演主題為深受親子喜愛的《台灣幻想曲》，融合多元藝術形式，共由四段故事組成：〈唐吉軻德〉鼓勵孩子勇敢追夢、〈剩食的逆襲〉以趣味互動推廣環保與惜食理念、〈後山天使〉述說偏鄉醫者的真實故事、〈慶典的喜悅〉則以黑光劇展現台灣慶典文化的歡騰與魔法。

劇中不僅有孩子熟悉的音樂與角色，更融入永續、勇氣與關懷等核心主題，寓教於樂，適合全家共賞。

「紙風車368藝術工程」自2006年啟動以來，串連全台368個鄉鎮市區，累積超過803場演出，讓每位孩子都能在家鄉的操場看見藝術、感受創意的力量。

聯聚建設副總經理江俞瑾表示，聯聚與紙風車合作多年，從2015年起即長期支持優質兒童戲劇演出，許多經典劇目如《武松打虎》、《雞城故事》等都令人印象深刻。聯聚不僅陪伴紙風車走過多所學校，也進到國家歌劇院，期盼能讓更多孩子有接觸藝術的機會。

在聯聚建設與紙風車的合作中，其中一場特別具代表性的活動，是2016年花都藝術季的壓軸閉幕節目《唐吉軻德冒險故事：銀河天馬》。 為了讓更多孩子能接觸藝術，聯聚建設不僅贊助大劇場內的演出，也支持場外同步轉播與真人互動表演，成為當時的一大創舉。

紙風車團長曾回憶說，劇中最讓觀眾沸騰的橋段，是長達20公尺、四顆龍頭張開時寬達16公尺的「四頭龍」從天而降、追逐唐吉軻德的震撼場面。

為了讓劇場與戶外觀眾都能同時感受巨龍凌空飛過的震撼，劇團一度面臨製作困難。最終，在聯聚建設創辦人江韋侖一句：「一切都是為了孩子」的支持下，紙風車得以重現全規格演出，讓孩子親眼見到巨龍再度飛翔。

當天吸引上萬名觀眾到場觀賞，人潮從歌劇院內延伸至廣場與夏綠地公園。聯聚更特別邀請超過800位偏鄉孩童共同參與，讓藝術的力量跨越地理距離。這場合作展現聯聚對文化教育的投入與堅持，也以實際行動讓藝術融入孩子的生活，化為成長旅程的養分。

從建築到教育，從藝術到文化，聯聚始終以行動延續善的循環。從興建由建築大師安藤忠雄設計的「童書之森・臺中」兒童圖書館，到舉辦「聖誕音樂會」、「清音會」與市民共享藝文時光、捐助課輔基金支持偏鄉合唱團，再到策劃「城市稻田」展覽回望土地記憶，聯聚持續落實企業對教育、文化與社會責任的承諾。