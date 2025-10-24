國壽共同主辦2025台灣氣候行動博覽會 高雄駁二特區登場

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局，共同舉辦第5屆「2025台灣氣候行動博覽會」（TAIWAN COP5），即日起連續3日（至10月26日）於高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫展出。

今年展區聚焦自然與生物多樣性，展示國泰透過自然基礎解方（Nature-based Solutions）守護大地、海洋、生態的行動實例，更舉辦3場「國泰永續沙龍」與民眾對話，並分享與自然共好的永續行動，同時設置多項沉浸式互動體驗，讓永續概念更貼近民眾生活。

此外，博覽會最終日壓軸登場的「第6屆國泰氣候變遷青年論壇」，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為題，透過本次青年論壇回應COP30發起的「全球倫理盤點」，邀請青年共同為在地氣候行動進行反思，並攜手在地藝術家共繪未來淨零藍圖。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰追求自身轉型的同時，也扮演公私協力推手的角色，自2017年起連續9年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，邀集國際金融機構與企業領袖分享趨勢與實務，擴大企業界對淨零轉型的共識與行動力。

在本屆博覽會國泰展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」3大主軸奠定的永續里程碑，包括國泰與台大實驗林合作，推動「淺山復育造林生物信用額度方法學」，為量化淺山復育效益的科學方法奠定基礎；與新生永續公司攜手建立減碳科學方法，成功協助坪林在地茶農導入草生栽培耕作技術，在轉型期間，國壽也保證收購穩定茶農收益；國壽與國泰投信攜手中華鯨豚協會，致力海龜救援與復育，成功野放48隻海龜，存活率提升至50%，更進一步支持環境調查，了解海龜的習性與活動範圍。

國泰展區今明兩日，將舉辦3場「國泰永續沙龍」，分別由國泰投信參與海龜保育專案同仁，分享雙手參與生命復育的感動與美好；以及國壽高雄在地同仁，分享愛家淨灘行動、守護海洋棲地；並由國壽分享「步步攻億走」專案，累積大眾健走步數換算成善款，發揮ESG影響力，將個人健康行動擴展為社會永續價值。