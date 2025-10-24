聽新聞
每坪逾80萬照樣搶手！3原因雙北「這三區」最得年輕人喜愛
永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北市最受20至35歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有1,393戶青年購屋貸款，三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追其後。
觀察台北市青年購屋熱區，前五名依序有中山區、內湖區、南港區、北投區與文山區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區位於台北市的中心地帶，生活機能成熟、商業發展繁榮，且捷運與公車路網密集，交通便利，吸引許多中小企業進駐，形成商辦聚落，提供大量就業機會，對青年族群吸引力強。
此外，儘管中山區平均單價每坪高達83.0萬元，但因區域內小坪數住宅供給多，青年族群還是可以找到總價相對實惠的產品。根據聯徵中心住宅貸款統計顯示，20至35歲青年購屋總價平均落在1,941萬元。
至於新北市青年購屋熱門行政區前五名依序則有板橋區、三重區、淡水區、土城區與新莊區。
陳金萍說明，板橋區是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重心，對於青年購屋族群而言，板橋交通便捷且就業機會豐富，因而獲得青年購屋族群青睞。房屋型態無論是江翠北側重劃區的新屋或是市區中古屋，選擇多元，也可能是帶動交易量的原因之一。
