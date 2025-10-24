快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

每坪逾80萬照樣搶手！3原因雙北「這三區」最得年輕人喜愛

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北市最受20至35歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有1,393戶青年購屋貸款，三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追其後。

觀察台北市青年購屋熱區，前五名依序有中山區、內湖區、南港區、北投區與文山區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區位於台北市的中心地帶，生活機能成熟、商業發展繁榮，且捷運與公車路網密集，交通便利，吸引許多中小企業進駐，形成商辦聚落，提供大量就業機會，對青年族群吸引力強。

此外，儘管中山區平均單價每坪高達83.0萬元，但因區域內小坪數住宅供給多，青年族群還是可以找到總價相對實惠的產品。根據聯徵中心住宅貸款統計顯示，20至35歲青年購屋總價平均落在1,941萬元。

至於新北市青年購屋熱門行政區前五名依序則有板橋區、三重區、淡水區、土城區與新莊區。

陳金萍說明，板橋區是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重心，對於青年購屋族群而言，板橋交通便捷且就業機會豐富，因而獲得青年購屋族群青睞。房屋型態無論是江翠北側重劃區的新屋或是市區中古屋，選擇多元，也可能是帶動交易量的原因之一。

永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北市最受20至35歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有1,393戶青年購屋貸款，三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追其後。資料來源：永慶房產集團提供
永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北市最受20至35歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有1,393戶青年購屋貸款，三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追其後。資料來源：永慶房產集團提供
永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北市最受20至35歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有1,393戶青年購屋貸款，三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追其後。資料來源：永慶房產集團提供
永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄交易資訊，盤點雙北市最受20至35歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有1,393戶青年購屋貸款，三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追其後。資料來源：永慶房產集團提供

重劃區 房市

延伸閱讀

「鏟子超人」力量太驚人！ 北市議員：這股力量要導入首都

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

白沙屯媽祖蒞臨板橋慈惠宮 百年會香遶境交通攻略一次看

達欣工程再現文華苑經典　「達欣文和苑」成中山區新地標

相關新聞

興富發變身「商辦王」 新莊副都心推出超炫目商辦

住宅市場不佳，有獵地王、營收王之稱的興富發建設，近年變身「商辦王」，在北中南各地推出指標商辦 ，最新個案為新北新莊副都心...

AI 浪潮勢不可擋？廠房交易已連6季破百億

世邦魏理仕研究部發布最新統計，第三季商用不動產成交總額共計384億元，較前季增長77%，主要是受惠於AI浪潮與新興科技產...

中國大陸9月起社保強制落地 勤業眾信籲台商速查帳避風險

中國大陸從9月起實施《關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》（簡稱《解釋二》），明確規定「員工不得放棄社保」，違...

高鐵參與「國際高速鐵道協會」年會 分享站區開發成功經驗

台灣高鐵（2633）於10月22日至25日在日本東京參加2025年年會（IHRA Forum）「國際高速鐵道協會」（In...

非洲豬瘟議題延燒 動物檢測題材熱炒

非洲豬瘟議題延燒，全台唯一上市動物藥廠永鴻生技、動物檢測廠瑞基海洋昨（23）日股價連兩日攻上漲停，其他檢測廠金萬林、基米...

管理錦囊／以人為本的管理 共創價值

某知名公司因涉及強迫勞動，近日遭美海關及邊保局發布暫扣令。整起案件撲朔迷離，有待勞動部釐清真相。但它讓筆者憶起30年前的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。