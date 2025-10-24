「桃園捷運機場線A10站土地開發案」 第4季徵求投資人

桃園市政府捷運工程局23日舉辦「桃園捷運機場線A10 站土地開發案徵求投資人作業案」招商說明會，向潛在投資人說明與意見交流。說明會吸引國內大型業者，包括開發商與建商、零售業、壽險業及具自用需求之科技業者等，共20家國內具代表性廠商參與。

「桃園捷運機場線A10 站土地開發案」為桃園捷運機場線A10山鼻站前的車站專用區土地，基地面積約1,513坪，法定容積及建蔽率為280%及80%，加計土管獎勵（上限20%）及捷運土地開發獎勵（上限50%）後，容積率上限可達476%，可規劃做住宅、零售、辦公室、旅館等多元使用，支援地區住宅、商業及產業發展需求。

該基地具TOD可及性佳、曝光度高之優勢，後續將採捷運土地開發方式辦理招商。本案預計今年第4季公告徵求投資人，主辦機關彙整說明會意見後，將做為後續招標文件修訂之參考，以考量市場、造價等狀況檢討招商條件。

桃園市為電子業、半導體、航空、物流、新興AI產業等五大重要發展聚落， 今年上半年國內廠房、廠辦交易約557億元，其中桃園市的交易金額達224億元，占交易金額的四成，桃園市成為企業擴廠的首選區位，具北臺灣工業發展的關鍵地位，產業發展動能強勁。產業群聚效益，以及交通機能大幅強化，吸引雙北市及外縣市的人口移入就業，使桃園市成為六都中唯一人口呈正成長的城市。

「桃園捷運機場線A10 站土地開發案」位於桃園捷運機場線之A10山鼻站，捷運站往東一站抵達人口密集之林口市區，最快可於45分鐘內抵達臺北車站；西側經捷運站1站進入航空城，快速串聯北台灣核心發展區域。

近年航空城重大建設及投資案不斷，包含第三航廈的興建、統一集團投資235億元設置物流園區、台灣人壽投資520億國際賽事級多功能運動場館暨複合商場辦公大樓及新式物流中心等。

桃園市周邊產業園區及工業區就業人口逐漸增加，住宅及零售的需求也相對提升，推升各機場捷運站點旁的投資利多條件，而TOD導向的開發模式，有效引導人流並提升使用者滿意度，成為不動產開發業者的關注焦點。