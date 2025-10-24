興富發變身「商辦王」 新莊副都心推出超炫目商辦

住宅市場不佳，有獵地王、營收王之稱的興富發建設，近年變身「商辦王」，在北中南各地推出指標商辦 ，最新個案為新北新莊副都心「國家壹號廣場」，全案總銷高達300億元，為興富發進軍商辦以來規模最大開發案。

「國家壹號廣場」位於新莊副都心中央路第一排，在機場捷運A4副都心站、典華會館之間，基地達3279坪，規畫興建樓高29層，外觀極為搶眼的A級旗艦商辦，預計12月開賣，開價每坪72萬到78萬元。

興富發建設業務部副總經理陳秋偉表示，由於政府針住宅市場不斷進行調控，另一方面，AI帶動科技產業發展，企業辦公室升級剛性需求擴大，興富發數年前開始加強布局商辦市場，銷售情況也快速增溫。

以近兩年來說，興富發自去年1月迄今，累計成交簽約就已高達400億元。目前興富發線上銷售商辦包括「國家企業廣場」、「興富發T1」等，合計逾800億元，若加上年底將推出的「國家壹號廣場」，總銷上看1100億。

興富發特助李妍蓁指出，即將登場的「國家壹號廣場」由國際五大建築師事務所之一 Aedas、頂級奢華飯店御用設計品牌G.A Design，以及日商營建龍頭之一的台灣大林組聯手打造，全案分為A、B兩棟。

其中A棟預留中大型企業整棟或半棟採購，B棟則以中小企業為主，首波公開由B棟打頭陣。以權狀75坪產品為例，深度約19米、寬度約8米，方正開闊，可靈活規劃為彈性辦公室或董事長招待會所。

她表示，目前已有上百組客戶接洽，除了新莊在地企業主外，還包括三重、中和、土城等地業者，橫跨生技、科技電子、車用電子、醫美、紡織、室內設計與活動公關等產業，另外也有金控、半導體及生技企業關注。