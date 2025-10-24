AI 浪潮勢不可擋？廠房交易已連6季破百億
世邦魏理仕研究部發布最新統計，第三季商用不動產成交總額共計384億元，較前季增長77%，主要是受惠於AI浪潮與新興科技產品需求強勁，半導體及電子產業對於自用不動產的需求維持高檔，尤其全台廠房買賣金額已連續6季突破百億元，對整體商用不動產市場形成穩定支撐。
今年第三季前兩大商用不動產交易均為高科技製造業者購置產業園區內廠房，包括台達電以69.5億購置位於桃園科技工業園區之泰豐輪胎觀音廠，及日月光半導體以65億購入穩懋南科路竹廠。
土地市場方面，自去年9月實施第七波信用管制起，住宅市場買氣大降，加上銀行放貸態度趨嚴，促使建商購地腳步明顯放緩，導致今年第三季土地市場交易量年減71%，成交額僅320億元，創兩年多來單季最低紀錄。
展望未來半年投資市場表現，世邦魏理仕總經理林敬超表示，在央行未調整選擇性信用管制及銀行業未放寬核貸標準的前提下，預料建商對於房市發展仍將抱持保守看法，並影響土地市場交易動能。
至於商用不動產市場上，自用型買方購買金額將持續貢獻整體交易量達七成以上，考量關稅效應逐步顯現、台灣經濟成長放緩，企業對於購置不動產的態度將更趨謹慎，加上買賣雙方對價格認知的落差難以在短時間內縮小，這些因素將使未來數月商用不動產成交量大致維持平穩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言