快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

響應普發萬元政策！7-ELEVEN推千元放大隨取卡等四大優惠方案

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
響應普發萬元政策！7-ELEVEN推千元放大隨取卡等四大優惠方案。統一超/提供
響應普發萬元政策！7-ELEVEN推千元放大隨取卡等四大優惠方案。統一超/提供

響應政府普發萬元政策，7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出四大加碼優惠方案，包含「1,000元放大隨取卡」、「500元食品飲料商品優惠組」、「行動隨時取超值組」、「預購質感優惠組合」，購買千元放大隨取卡消費賺加碼金與額外點數回饋，搭配購買線上線下商品優惠組合，挑戰超商通路最多元優惠。

普發萬元用現金購買隨取卡到7-ELEVEN放大加額又贈點數，自11月5日起至12月31日止活動期間購買7-ELEVEN「1,000元放大隨取卡」，單張最高可消費至1,070元，消費再加贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元購買10張隨取卡，最高可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點。若以單張隨取卡消費來說再加上OPENPOINT點數相當於12%回饋。

此外，為方便民眾就近快速採購日常所需，7-ELEVEN推出實用的500元商品組，類別涵蓋食品、飲料、用品、寵物食品等，折扣最低39折起，包含洋芋片、口香糖、巧克力、健美機能飲、瓶裝飲品/水、泡麵等多項商品箱購或多件數500元優惠；用品則最推薦UNIDESIGN新柔感3層抽取式衛生紙6串500元、好自在指定尺碼熊抱安睡褲12包500元以及高露潔指定牙膏任6件500元等，滿足日常生活需求。

同時，行動隨時取祭出多組限時優惠，其中推薦實用美麗日記活能抗老面膜2入6件500元(65折)、統一麵包指定品項任選18個500元(79折)、波蜜果菜汁/波蜜低卡果菜汁24瓶500元(69折)等，還有冰品、飯糰、義大利麵、雞胸肉等多款指定組合優惠價，可分批取貨、跨店領取。

7-ELEVEN預購誌同步推出多款具有收藏價值商品與食品多組入優惠，推薦「金門酒廠風味實驗室-自圓其熟桶陳組」等多款超商獨家紀念酒款優惠價、實惠小家電「輝葉WULA超有力小沙發」，針對季節變換還有「王品嚴選霸氣外肉紅白鍋王套組」、「老協珍熬雞精7入純雞」9盒組、「永心鳳茶剝皮辣椒」12罐組。

商品 消費 OPENPOINT

延伸閱讀

響應政府普發萬元！7-ELEVEN最高加碼送700元購物金＋500點OPENPOINT

「普發1萬」喝到爆！ 7-ELEVEN「萬元放大術」攻略 拿鐵、美式最低27元入手 爽省8500元

網家攜小七 備戰雙11檔期

一卡通推出hololive 6th fes.透卡盲包第二彈！收錄STAGE2的19位成員

相關新聞

生活療癒必備！盤點十大自然生態系月曆 「最美公部門桌曆」美到想收藏

2025年即將進入尾聲，你的下一本月曆選好了嗎？小編幫你整理今年受到矚目的自然生態系月曆，每一次翻頁，都是與大自然相遇的溫柔時刻。

台北國際藝術博覽會登場 120家畫廊參加 首設客家、兒童專區

台北國際藝術博覽會(台北藝博會)今於台北世貿一館登場，展開四天的藝術嘉年華。本屆年度主題為「Intersect: Div...

響應政府普發萬元！7-ELEVEN最高加碼送700元購物金＋500點OPENPOINT

響應政府普發萬元政策，7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案，包含「1,000元放大隨取卡」、「50...

機身防水可全機自清潔！DIKE S2洗地機三效合一 官網限時特價9千有找

過往使用洗地機最大的痛點，就是打掃完了還要動手清潔洗地機才不容易發臭，為了滿足消費者需求，雙全國際代理品牌DIKE宣布推...

迎接佳節歡慶時刻！香奈兒2025耶誕限量彩妝絕美色調濃縮宇宙浩瀚星辰

迎接即將到來的歡慶佳節時刻，香奈兒（CHANEL）彩妝創意工作室攜手COMETES COLLECTIVE團隊成員Céci...

社群聯名、專業潛水還是永續鹿皮？瑞士ORIS話題新表三連發

中價位瑞士機械表ORIS近日新品連發，一口氣聚焦在社群、永續鹿皮與專業潛水三項主題，發表了RedBar Divers限量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。