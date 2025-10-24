中國大陸9月起社保強制落地 勤業眾信籲台商速查帳避風險

中國大陸從9月起實施《關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》（簡稱《解釋二》），明確規定「員工不得放棄社保」，違者企業須補繳並承擔賠償責任。專家提醒，新規對台商影響最大的是第19條，除重申強制繳納社保外，還統一「經濟補償金」與「退回請求」標準，意味企業若未依法繳納社保，將面臨補繳、罰金與勞資爭議等多重風險。

勤業眾信稅務部資深會計師徐曉婷指出，在中國大陸現行《社會保險法》下，用人單位依法替員工參保、繳納社保，是強制義務。《解釋二》明確指出，任何「員工自願放棄社保」或「以津貼取代繳費」等私下約定，均屬無效民事行為。

徐曉婷建議，台商應主動比對員工名冊與勞動合同，查核是否有未登錄或漏繳情形，及早補繳以免被查處，尤其要注意四類風險，一是外地、試用或兼職人員，若存在「事實勞動關係」仍須投保；二是以「外包」規避社保成本者，若被認定為「偽外包、真用工」，仍需補繳社保並承擔法律責任；三是選擇錯誤繳費地或低基數地繳納，將遭補差與罰款；四是台籍員工若無香港、澳門、台灣社保保留證明，仍應依法參加中國社保。

若用人單位未依法繳納社保，勞動者可據此解除勞動契約並請求「經濟補償金」，代表企業若未合規繳費，除補繳金額外，還須承擔勞動爭議與額外補償成本。

徐曉婷建議，台商應搶在勞動者主張權利前主動補繳，更要需釐清兩點，一是若企業主張員工「自願放棄社保」，是否仍構成違法？二是若僅「部分繳納」社保，是否仍視為「未依法繳納」？依現行法條，用人單位須「足額繳納」，不足額者仍屬違法。

部分企業先前以現金形式發放「社保補貼」給員工，未實際繳入社保。依《解釋二》，若企業事後補繳歷史欠款，可依法要求員工退回先前的補貼款項。徐曉婷建議，企業補繳前應備妥對應協議或佐證文件，以利後續追討與帳務處理。

《解釋二》的發布，象徵中國大陸正式進入「社保強制落實」時代。徐曉婷說，台商儘早啟動五項工作，包括盤點勞動契約與繳費紀錄、評估補繳與稅負風險、與員工協調繳費計畫、試算財報影響、同步調整訂價與供應鏈報價。