陶朱隱園賣出首戶 挹注中工營運

「陶朱隱園」完工已七年，目前僅兩筆交易，均在2019年，且都是關係人交易；23日中工（2515）公告以總價12億元賣出一戶加四個車位，換算每坪成交價近400萬元，這次買方是真心愛好者，亦或「出手相救」尚未可知，但可望挹注中工營運。

2019年4月，持有23%股權的中工，因亞太工商聯無法償還中工新增工程造價、合建保證金、利息、補償金等，共42.78億元資金，中工獲得對方「四戶房屋（15、19樓各兩戶）、30個車位」做抵償，當時房屋每坪取得成本為357.19萬元、每個車位成本約504.83萬元。

另一筆交易則在2019年7月，出現7樓戶的關係人交易，買方為威京集團的關係企業承耀公司。

而昨日成交的17樓戶別產權仍登記在中工名下，尚未完成過戶，因此本次交易究竟買方是真心愛好者，亦或「雪中送炭」，市場都在等待買家現身。