非洲豬瘟議題延燒 動物檢測題材熱炒

非洲豬瘟議題延燒，全台唯一上市動物藥廠永鴻生技（6936）、動物檢測廠瑞基海洋昨（23）日股價連兩日攻上漲停，其他檢測廠金萬林、基米也同步啟動檢測專案，疫苗龍頭廠國光生技子公司也開發豬瘟檢測晶片，將成為抗豬瘟利器。

永鴻生技表示，國際上針對非洲豬瘟並無任何有效疫苗與藥物，但根據實務研究證實，增加動物的免疫調節，有助讓相關病毒傳染與複製的速度放緩，例如添加益生菌或其他有利免疫力的植生素，預期可阻止病毒進入宿主細胞壁，降低病毒複製速度。

瑞基海洋指出，公司擁有相關豬瘟檢測產品，過去多以外銷為主，市場包括東南亞養豬大國，若國內有相關需，設備與檢測試劑可配合政策供應台灣市場。

金萬林表示，已啟動「一站式非洲豬瘟防疫科技」方案，整合樣本採集、PCR檢測、基因定序到生物資訊分析的一條龍流程。金萬林2019年即代理國際品牌Thermo Fisher檢測試劑，提供豬瘟檢測所需試劑與儀器設備，這次疫情更推出自主研發的檢測試劑。

另一家基因定序大廠基米表示，公司擁有精準基因定序技術、以及獨家代理賽默飛世爾的非洲豬瘟檢測試劑套組，目前配合農業部與動植物防疫檢疫署相關防疫措施，並提供完整解決方案，協助政府強化食安把關。基米表示，已在第一時間啟動防疫應變機制，採三班制全天候執行核酸定序，確保在24小時內提供完整基因定序報告，協助防疫單位掌握病毒來源與傳播路徑。