看準商辦龐大需求 興富發300億「國家壹號廣場」12月登場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
興富發建設業務部副總陳秋偉23日指出，預計12月中公開的「國家壹號廣場」，100多組接洽客戶中，其中五成來自科技電子業，主要來自AI 產業下游客戶，加上原先舊換新、置產的需求，這些自用需求引爆商辦廠辦市場交易量持續擴大。陳美玲/攝影
住宅買氣吹冷風，市場派指標建商興富發建設（2542）五年前加大商辦、廠辦推案；興富發建設業務部副總陳秋偉23日指出，五年前集團嗅到商辦市場需求，推案重心從住宅擴大到商辦，2024年集團商辦推案量正式超過住宅，目前在線銷售建案約1,100億元，其中商辦案量占比達七成、超過住宅的三成，在輝達進駐北士科拍板後，看好輝達效益持續擴大，集團推案重心仍會鎖定商辦、廠辦案。

以今年來說，陳秋偉表示，集團旗下位於新莊副都心、總銷300億元的「國家壹號廣場」預計12月正式開案，但已與100多組客戶接洽。

興富發銷售管理特助李妍蓁指出，新莊副都心商辦市場需求性強，以尚未公開銷售的「國家壹號廣場」觀察，目前累積逾百組客戶名單中，產業以電子、科技業為大宗，占比超過5成以上，顯示出台灣科技業的實力；此外傳產業方面，包括紡織業、會計師、律師事務所、醫美業等，也是辦公室需求大戶。

總銷300億元的「國家壹號廣場」，位於新北市新莊副都心中央路上，基地面積約3,279.75坪，總戶數468戶，規劃坪數75~800坪間，為地上29樓、地下六樓之國際級商辦大樓，每坪開價落在72~78萬元間，創區域商辦行情新高，超過附近每坪成交價64~67萬元的行情。

陳秋偉指出，預計12月中公開的「國家壹號廣場」，100多組接洽客戶中，其中五成來自科技電子業，主要來自AI 產業下游客戶，加上原先舊換新、置產的需求，這些自用需求引爆商辦廠辦市場交易量持續擴大。

李妍蓁表示，「國家壹號廣場」以Taiwan Landmark地標旗艦為名，加上國際地標推手Aedas操刀外觀，溫子先博士設計立面靈感源自蝴蝶破繭而出的動態線條，象徵企業蛻變、創新與持續進化。

李妍蓁指出，「國家壹號廣場」部分公共空間，由五星級飯店御用設計團隊—英國G.A Design 打造，比肩國際商辦；營造則由日商台灣大林組Obayashi精工鑄造；「國家壹號廣場」是副都心唯一跨國強強聯手，少數兼顧外觀地標性、內部設計國際化與結構高規格的「潮流王」、「營造王」、「地標王」、「商辦王」之旗艦商辦。

「國家壹號廣場」以Taiwan Landmark地標旗艦為名，加上國際地標推手Aedas操刀外觀，溫子先博士設計立面靈感源自蝴蝶破繭而出的動態線條，象徵企業蛻變、創新與持續進化。興富發建設提供
新莊副都心

