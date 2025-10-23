榮成低碳造紙 榮獲淨零產業競爭力卓越獎

榮成（1909）23日榮獲「第四屆淨零產業競爭力卓越獎」殊榮，再度展現永續經營與低碳轉型上的領導地位。榮成堅持短期利益與長期價值之間的平衡，已明確設定2050 淨零排放目標，並以循環經濟作為淨零解方。透過低碳造紙的創新營運模式，有效降低溫室氣體排放，多項環境績效均達業界標竿水準，展現持續邁向淨零未來的決心與行動力。

「淨零產業競爭力卓越獎」由國立中央大學台灣經濟發展研究中心與財團法人 21 世紀基金會共同主辦，今年（第四屆）首次擴大評選範圍，新增造紙業、半導體製造業及水泥業，與原有的鋼鐵業、塑膠業共同構成五大產業，共計 116 家上市櫃公司參與評比，最終選出 43 家企業獲獎。獲獎企業不僅在碳排管理、能源轉型與 ESG 治理上表現卓越，更在推動綠色科技與減碳創新方面引領產業潮流。榮成自 2003 年專注化經營以來，持續推動低碳轉型計畫並建立循環經濟模式，環境績效屢創業界標竿，首次參與評選即獲評審高度肯定。

榮成低碳造紙事業以造紙循環為營運核心，逐步發展水循環及能源循環共 11 項循環經濟模式，將各種能資源有效再利用，也保留更多資源給我們的下一代。2024 年榮成集團共回收 386 萬噸廢紙作為造紙原料，減少等量廢紙廢棄物，少砍 6,000萬顆樹，減碳效益達 2,000萬噸，相當於5.1 萬座大安森林公園碳吸附量；以 99%以上廢紙再生製紙保護森林不砍樹，集團生產噸紙單位碳排僅 0.7 噸，業界最低；製程散漿水可重複回用達 26次，已達成 97%水回收率；製程蒸汽及廢熱循環再利用有效減降能源消耗；發展污泥纖維回用獨家專利技術與廠區廚房及餐廳廚餘廢棄物全回收，全面落實資源循環。綠色包裝事業於 2024 年兩岸廠區皆已完成產能擴建與自動化升級工程，自接到客戶訂單後便能達到自動排程、生產、排車作業，提供客戶最適化最環保的物流包裝材料。

2025 年榮成低碳轉型成果豐碩，不僅於 2 月首次入選全球「Carbon Clean 200潔淨企業」名單，成為國內造紙產業唯一入榜企業，如今再獲「淨零產業競爭力卓越獎」肯定，展現永續治理深厚實力。未來，榮成「低碳造紙 × 綠色包裝」結合循環經濟永續策略，朝2050 淨零願景穩步邁進，為台灣造紙業樹立低碳轉型典範。