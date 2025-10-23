大東樹脂70周年慶 營運長廖韋華暢談未來策略願景藍圖

綠色環保樹脂領導品牌大東樹脂化學，23日歡慶公司成立70周年，董事長廖光亮以「人生70才開始，大東70重頭開始」作為公司自我期許；第三代接班人營運長廖韋華則宣示，要將「大東樹脂」轉型為「大東科技」。

大東樹脂成立70周年，進行了一系列的慶祝活動。10月22日於台中國際高爾夫俱樂部舉辦70周年高爾夫球賽；今天則在台中總公司舉辦廠慶活動，提供來賓享用魚刺人雞蛋糕、民生嘉義米糕、丁山肉圓等台灣知名小吃，共11家餐點及2家冰品飲料。

今天晚間並邀請包括動力火車、李翊君、艾怡良、林育群等知名樂手，在文心森林公園盛大舉辦 「大東金曲之夜」音樂會。

大東樹脂自1955年成立以來，從台灣第一家鞋用接著劑製造廠，在創辦人廖登茂及現任董事長廖光亮的帶領下，已於台灣、中國大陸、越南、印尼、菲律賓等地，成立十餘處生產與服務據點。70年來深耕國際，成為客戶信賴的夥伴，持續為人們創造更安心美好的生活。

廖韋華於2023年加入公司，在延續創辦人廖登茂正直誠信的理念上，積極建立「極限中的安全感」文化，透過「賦能」與「高效」的團隊精神，將「大東樹脂」轉型為「大東科技」，引領公司迎接下一個世代的科技創新。

廖韋華畢業於史丹佛大學資訊工程系，有八年軟體工程師的經驗，並在新創公司擔任資深經理；其後投身高科技產業，協助眾多Fortune 500企業加速創新研發，提升數據品質，以因應AI時代的挑戰與機遇。

他秉承創辦人廖登茂的探索精神與前瞻視野，主導公司核心策略聚焦於三大關鍵領域：安全、研發與永續發展。

首先，在強化營運安全，全面風險管理方面，廖韋華表示，風險管理為營運的基石，應對地緣政治變局，擴大全球佈局，確保供應鏈的韌性。大東持續收集並檢視海外廠的法規、評估與汰換老舊設備，以及強化海外廠的5S+1(整理整頓)管理，致力於提升各廠的安全標準與落實度。

其次，推動成長引擎，創新與數位轉型。廖韋華指出，為提升產品開發與製造能力，將全力推動創新與數位轉型。這項策略的核心是導入AI資訊架構等先進IT工具，推動「下世代製造設計」，目標是在2035年前，新產品與新事業創造超過6億元營業額，確保長期成長動能。

展望未來，永續發展與人才培育。廖韋華說，永續(ESG)著眼於長遠發展，涵蓋環境、社會與公司治理，大東將積極進行碳盤查、碳足跡計算，並致力於節能減廢；同時，也持續投入永續人才的培養，為企業的永續經營奠定基礎。

廖韋華規劃今年的工作重點：實施低摩擦工作空間，利用雲端軟體提升夥伴合作效率；推廣高速研發工具，利用機器學習加速研發；建立智慧製造監控系統，透過儀表板即時監控工廠健康狀況與安全指標，並準確通報異常。

廖韋華指出，化工製造業正經歷數位轉型，數據已成為創新的關鍵原料，產品生命週期縮短，客戶對品質與創新速度的要求更高。

現階段，大東積極進行AI資訊架構，建立營運的數位大腦，改變工作方式，希望透過軟體優勢，為公司未來的智慧開發與製造奠定基礎。未來願景是讓化學材料的開發與生產，像列印文字般的安全、精準與穩定。