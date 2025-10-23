永豐餘推動循環經濟 3公司獲淨零產業競爭力大獎

永豐餘致力推動循環經濟，在淨零轉型的成效屢獲肯定！由21世紀基金會舉辦的「2025淨零產業競爭力獎」，永豐餘（1907）與華紙（1905）於造紙產業類別獲頒卓越獎，永豐實（6790）則摘下特優獎。

21世紀基金會連續第四年舉辦「淨零產業競爭力獎」，針對臺灣5個焦點產業進行評選，依據公開資料，採計溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量的密集度變化幅度等26項指標鑑別企業淨零競爭力。在造紙產業領域，永豐餘、中華紙漿與永豐實分別以優異表現脫穎而出。

永豐餘獨特的「醣經濟」根基，從百年前創建開始就採行循環經濟，讓資源與能源重複不斷再利用，厚植經營韌性，是全球首家取得BS 8001第三方驗證的造紙業。2024年，永豐餘在溫室氣體排放效率、水資源使用效率表現卓越，單位營業收入溫室氣體排放量較2023年減少6.81%，臺灣紙廠水重複利用率平均逾90%。

此外，永豐餘以產業特色發展出的木質素發電、沼氣發電等多元生質能技術，具體實踐廢棄物資源化，2024年廢棄物資源化比例達93.1%；再生能源使用率方面，臺灣再生能源投入占總能源使用比重為40.6%，為臺灣能源結構注入新思維與新動能。

華紙作為臺灣同時擁有漿廠與紙廠的企業，延伸纖維原料本質可再生與可循環特性，成為「綠色能源」、「綠色製造」及「綠色產品」的全循環實踐者。值得一提的是，2024年再生能源投入占總能源使用比重為45.43%，2024年資源化再生利用及能源回收達99%。此外，華紙已揭露範疇三溫室氣體排放量，並訂定企業內部碳定價，響應並承諾SBTi科學基礎減碳目標。

永豐實長期耕耘臺灣市場，旗下「五月花」與「橘子工坊」品牌深入各個家庭日常，在提供安心健康美好的體驗時，也不忘回應消費者對永續的期待。永豐實投資低碳設備，透過燃料轉換與產程設備的高效整合，逐步降低碳排放，2024年溫室氣體排放量較2023年減少6.3%。

永豐餘董事長葉惠青指出，永豐餘在二代創辦人何壽川先生帶領下深耕循環經濟領域多年，百年企業使命感促使永豐餘轉型跨入氣候科技產業，布局循環經濟、生質能綠電與碳管理，重塑核心優勢與企業永續責任。未來，永豐餘將繼續推進能源轉型、優化製程效率，並開拓醣經濟材料創新應用，強化淨零競爭力，為臺灣社會創造更大價值。