台灣大進擊 攻虛擬資產

台灣大（3045）進軍虛擬資產業務，並在5月成立台灣大虛擬資產交易所（TWEX）。台灣大總經理林之晨表示，明年會推出更多虛擬資產服務，台灣要做亞洲資產管理中心，應將包括比特幣在內的虛擬資產列為投資人選擇財富管理項目之一。

林之晨看好，未來台灣金融業者有望在台灣發行穩定幣，預期會有一至二家具備資格的業者。

台灣大成立100%持股子公司富昇數位經營TWEX，由林之晨兼任董事長。

他指出，相較於網路原生的虛擬資產交易所，客戶多在20至29歲年輕族群，TWEX的用戶輪廓更集中在40至49歲族群，凸顯TWEX帶動的是有興趣，但不知如何進入虛擬資產市場的投資者。

林之晨說，TWEX有可信任的基礎帶領投資者加入，開拓了新市場而非與現有的交易所競爭業務，經營近半年來，發展狀況較他預期好。

他表示，金管會正在推動《虛擬資產服務專法》，已送行政院，台灣大TWEX也成為首波通過審查的九家虛擬資產交易業者之一，目前只銷售比特幣、乙太幣，主因台灣大是新進業者，初期比較自我設限，將來專法通過後，一定會推出更多服務，包括擴大進軍海外市場，服務海外投資者，以及開放更多虛擬數位產品上平台交易，例如藍籌加密貨幣，以及定期定額購買、非台灣大用戶或法人戶可以開戶參與等。

他強調，目前全球資金已開始流向以Web3技術基礎的虛擬資產，但不管台灣或全球市場，參與Web3虛擬資產投資者目前頂多占5%，賽道很寬，台灣有企圖心要做亞洲資產管理中心，也應增加虛擬資產選項，讓投資者能列為資產配置，吸引投資資金進駐。

林之晨並透露，台灣大服務區域未來也可能擴及台灣以外市場，希望「在對的時間點提供對的服務」。

近期金融同業提出對穩定幣、RWA（區塊鏈實體資產或代幣）的看法，也評估可能發行穩定幣。

林之晨表示，全球有名的穩定幣有兩、三種，以誰能建立生態系為最多用戶服務採用，就會成為比較主流的穩定幣，專法通過後，未來五到十年應該可以看到自由市場競爭，最後應該會有一至二種穩定幣，最可能是一種。