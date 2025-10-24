台灣大搶食低軌衛星落地商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電信業者爭取低軌衛星在台落地服務，台灣大（3045）總經理林之晨表示，台灣大也與國際衛星群業者保持密切聯繫，去年底與Lynk Global 合作完成手機與衛星直連（Direct to Cell）技術驗證，具備相關技術。他認為，衛星網路應該視為是通訊韌性的一環，不宜成為獨家代理服務，也不符合國家利益。

他表示，台灣大完成衛星直連技術驗證，證明技術能力。但以國家戰略來看，低軌衛星通訊不應該是獨家業務，而是互補性的技術，在急難救助時可以增加網路韌性，主要是台灣地面網路建置密集，大多數用戶也習慣使用行動網路。

台灣大22日宣布，董事會通過以9,000萬美元（約新台幣27.58億元）投資PACM CPT Media Limited普通股9,000股，持有其股權30%。

林之晨表示，主要是和海外大型媒體娛樂集團合作，多家業者投資合資公司。

他表示，近年台灣大在娛樂媒體事業除了投資內容外，主要角色都是擔任發行方的業務，在這間合資公司中也將扮演發行平台，且「角色吃重」，但因還在審查階段，無法公布太多細節。

台灣大 低軌衛星

