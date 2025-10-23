接軌國際 麗寶雕塑雙年獎日本作品《空白-坐佇》奪金獎

總獎金達500萬元的「第七屆麗寶雕塑雙年獎｣23日在台北國家音樂廳舉行頒獎典禮，本屆吸引39個國家及195件作品參與，最終金獎由日本藝術家本鄉芳哉（Hongo Yoshiya）以作品《空白-坐佇The void – ZACHO》奪得。

總統府秘書長潘孟安23日在「第七屆麗寶雕塑雙年獎｣頒獎記者會典禮記者會中表示，麗寶集團以城市改造為起點，不僅致力於建築的翻新，更積極投入文化與藝術創作。透過這些努力，不僅讓台灣的文化藝術煥發新生，也成功將台灣與國際接軌，成為推動台灣文化邁向世界的重要力量。」

「第七屆麗寶雕塑雙年獎｣23日頒獎典禮中，包括總統府秘書長潘孟安、外交部部長林佳龍、立法院副院長江啟臣、監察院副院長李鴻鈞、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）、奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）等貴賓都到場觀禮。

外交部部長林佳龍致詞時表示，特別感謝麗寶集團積極推動文化外交，因為麗寶集團的遠見與貢獻，讓台灣文化藝術能被世界看見，並肯定麗寶的企業實力，成為國際藝術交流的重要橋樑。

此屆共同主辦國家義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）表示，文化是一座橋樑，串聯著不同的歷史與文明。麗寶雕塑雙年獎多年來的耕耘，已在國際間建立起良好的知名度。此次更吸引了眾多義大利藝術家參與，展現出文化交流的深度與廣度。

第七屆麗寶雕塑雙年獎共有來自39個國家及195件作品參與徵件，金獎由日本藝術家本鄉芳哉（Hongo Yoshiya）以作品《空白-坐佇The void – ZACHO》奪得；評審對於本鄉芳哉使用鋁板構成的空間，透過雕塑去追尋存在的樣貌，並將其作為現實的呈現，給予高度肯定。

本鄉芳哉表示，他的作品希望能傳達出──每個人都是獨立的個體，同時也是這個世界的一部分，能夠彼此感受、共同體驗生命的連結與意義。

本屆銀獎由中國藝術家侯曉飛所創作的作品《人類簡史》獲得，以樹脂和壓克力顏料刻劃出八位人物的雕塑品，將人的心理情緒物化，表現現實生活中人的心理狀態和精神面貌。

日本藝術家四方謙一（Shikata Kenichi）則以作品《光之舞步-事件軌跡Dancing Rays – Sequence of Events》奪得銅獎，台灣藝術家陳君岱的作品《行簡》則是榮獲評審獎。

第七屆麗寶雕塑雙年獎由英國當代知名雕塑家傑森泰勒（Jason deCaires Taylor）擔任評審團主席，評審陣容包括義大利知名建築師貝內代托．卡梅拉納（Benedetto Camerana）、日本東京藝術大學名譽教授伊藤隆道（Takamichi Ito）、以及台灣雕塑大師黎志文、韓旭東。

評審團主席傑森泰勒表示，這次的參賽作品風格非常多元，從相當傳統的技法到當代、創新的概念都有。參賽的藝術家們展現極高創作的可能性。總體來說，這是一個非常強勁且精彩的參賽陣容。

麗寶集團總裁吳寶田表示，麗寶雕塑雙年獎的宗旨，是在鼓勵藝術家、展現創造力和其獨特視角，並在不同文化之間建立起橋樑，體現多元文化的融合，集團期待透過國際藝術家們的精彩作品，共同見證雕塑藝術的魅力。

吳寶田也當場宣布，第八屆麗寶雕塑雙年獎的合辦國家為奧地利，身為下一屆的主辦國奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）表示，很榮幸成為下一屆主辦，期待藝術家創作出更多的作品，讓藝術文化就像陽光和水一樣成為我們的日常。」