管理錦囊／以人為本的管理 共創價值

某知名公司因涉及強迫勞動，近日遭美海關及邊保局發布暫扣令。整起案件撲朔迷離，有待勞動部釐清真相。但它讓筆者憶起30年前的兩件事，雖事過境遷，依然值得深思。

筆者在某公司剛任職時參與一任務，因首次接觸不了解狀況，聽從指示僅戴上簡易裝置就入室工作，現場飄散滿室粉塵，導致身體有些不適。另一是筆者曾服務於某外商，當時因年輕沒積蓄，戴著一條些微破損的皮帶，想說它被西裝遮蓋，沒人看見，就不急著換新；想不到在端午節前，主管送筆者一個禮物，是一條嶄新的高級皮帶。

這兩件事並不相關，但從組織運作來看，有深刻意涵：首先，要執行風險性任務，應有完善的安全裝備與具體措施保護員工；此外，事前應有完整教育訓練，讓參與者理解曝險程度，以及若發生工安事故應如何自處的方法。其次，在打開主管禮物當下，筆者內心經歷震驚、感謝與感恩的情緒轉變，這一充滿關懷的善意舉動，說明這位主管關照員工的細膩心思。

該外商是一家善待員工的企業。例如提供比台灣企業相對優渥的薪酬水準、有較完善的教育訓練制度、幾乎可按時上下班、重視團隊互助合作。此外，主管也樂於透過分享與討論，在朝向公司目標努力之際，協助員工釐清未來職涯發展。

上述種種措施，都是以人為本的管理作為，是一種以信任與誠信為核心的企業文化。因深受啟發，筆者日後經營事業也秉持類似理念來帶領團隊。借鏡外商公司，我國廠商應有以下幾點體認：

一、尊重員工提高其工作滿足感：不當的管理方式常帶給員工焦慮和心理壓力，例如職場中的排擠霸凌、批評謾罵與粗暴剝削等。這些行為不僅影響員工情緒和工作表現，也會削弱他們對公司的忠誠度。

廠商可從多方面提升員工工作滿足感，但最基本的，應支付合理薪酬保障員工生活、促進和諧的同儕關係，並打造安全且具支持性的工作環境。當員工感受到組織支持，他們才會以更高的熱情投入工作。

二、承擔更高標準的社會責任：隨著人類文明的推進，先進國家對各項規範日趨嚴格，例如跨國企業經營需符合責任商業聯盟（RBA）準則。它促使企業在供應鏈管理中，除追求經濟效益外，還要承擔對環境保護、勞工權益、人權保障、健康安全的高度責任管理。

這說明我國廠商若欲拓展國際市場，必須積極推動供應鏈透明度，公開環境與社會責任表現，建立堅實的倫理與公平價值體系，以贏得消費者及各方利益相關者的信賴。

三、創新有賴全體員工齊心努力：創新牽涉到很多複雜因素，光英明領導並不足以保證創新。事實上，不僅是研發或生產單位，行銷、人資、財務各領域也都仰賴創造性思維來解決棘手的複雜問題。換言之，每位員工都可為創意創新做出不同貢獻。企業若能照顧好員工生計，肯定其貢獻並共享利潤，則全體員工必定齊心協力，發揮集體智慧，為企業創造更高價值。

「良禽擇木而棲，賢臣擇主而事」，廠商唯有建立尊重員工需求的工作環境，善待員工，方能留住優秀人才，進而深化整體人力資本與知識資本以迎接挑戰。知易而行難，若能真正落實，將是我國廠商邁向下一階段成長的重要基石。

（作者是國立高雄師範大學事業經營學系副教授）