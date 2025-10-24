顯而立見／敢跑敢衝拚 AI

川普政府7月底公布《AI行動計畫》整整28頁，列了90多個政策。簡單講就是要把美國的AI全力衝上去，放掉限制、不管意識形態、資料怎麼拿都行，反正就是一個字：快。

他們甚至直接說AI是現在的全球競賽，美國必須要贏。什麼限制資料使用、避免偏見、管這個管那個都得讓開。AI要的是自由，這份政策就是要幫它拆掉所有「跑不動的理由」。聽起來是不是很川普？很美國？但其實，這反而讓人想到中國大陸。因為大陸早就這樣玩了。

大陸這幾年從支付寶、微信支付，到外賣、直播帶貨，哪一個不是先做起來，等出了問題才來補法律？你現在看到的監管，都是事後才慢慢加上去的。這模式簡單粗暴但也超有效。你看 TikTok、阿里巴巴、京東，都是這樣冒出來的。不是他們一開始就有什麼高明計畫，而是政府先放手讓他們跑。

現在來看川普的做法，其實跟這邏輯很像：先跑再說，贏了再補制度。台灣呢？還在想要不要跑？回頭看台灣，有點感慨。我們在資料創新、AI應用、數位金融上面，不是能力不夠，而是被一堆法規綁住，創業者根本沒力氣把想法做出來，就先被磨光了。但AI是一個會讓所有人「歸零」的東西。你不跑，別人就會跑。你管太多，機會就不等你了。現在不是「穩穩來」的時候。政府應該要把框架放鬆一點，讓跑得快的人先衝出去看看世界長什麼樣子。有問題再慢慢調，總比什麼都不動好。這不是要完全無管制，也不是放任亂搞，而是要有一點「冒險的空間」，給創新一個起跑線。

這場AI競賽，不是在比誰規定比較多，而是比誰敢先跑、誰能跑得快。川普的手段你可以不喜歡，但他看到的機會是真的。大陸已經用這種打法拿下一輪了。台灣呢？繼續當觀眾，還是試著上場不要命的努力跑一次？（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）